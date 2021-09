Vitorchiano, rete fognaria Sodarella: nessun rischio per i residenti

Il Comune: “Non esistono criticità di collegamento”

NewTuscia – VITORCHIANO – “La rete fognaria in località Sodarella è correttamente collegata a quella comunale di Via Teverina“. Così l’amministrazione comunale di Vitorchiano interviene sul tema sollevato in questi giorni.

“Crediamo sia utile intervenire brevemente ma con fermezza – prosegue – su una questione che alcune persone, forse mosse da fini personali, stanno cercando di distorcere, raccontando una situazione completamente diversa dalla realtà e omettendo inoltre delibere, determine e interventi già eseguiti oltre quindici anni fa. Detto questo, possiamo confermare che non c’è nessun rischio per i residenti di Sodarella correttamente connesso alla rete fognaria. È fin troppo chiaro lo scopo meramente elettorale di queste polemiche, che qualcuno sta cavalcando, nonostante le inesattezze e le tanto maldestre, quanto dannose, omissioni. In tal senso – conclude – il Comune è pronto a ogni azione necessaria a tutela del proprio territorio e di tutti i residenti“.