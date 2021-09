Soriano nel Cimino, potenziamento dell’offerta turistica

IMPRENDITORI LOCALI A CONFRONTO CON TOUR OPERATOR E GIORNALISTI

NewTuscia- SORIANO NEL CIMINO – Riceviamo e pubblichiamo. Gli operatori turistici e commerciali di Soriano nel Cimino nello splendido Palazzo Chigi Albani hanno incontrato in un workshop finalizzato a potenziare l’ offerta ricettiva a l’ accoglienza,tour operator,giornalisti ed associazioni di promozione del territorio e gestione di siti architettonici storici.

Organizzatrice dell’ evento e stato il tour operator Love It – DMC di Roma che lavora sull’ incoming a livello internazionale. Si sono svolti, nelle varie stanze del magnifico palazzo, incontri B2B,tra tour operatore giornalisti da una parte con i migliori alberghi, agriturismi, B&B,ristoranti, fattorie didattiche, associazioni ambientaliste, sportive,di promozione del territorio di Soriano nel Cimino.

Hanno partecipato l’ Albergo Residence La Bastia, Palazzo Catalani,la dimora di pregio La Casina degli Specchi, gli agriturismi Orto di Hans,Tenuta Sant’ Egidio, i B&B Il Boschetto,Evergreen Terrace; i ristoranti Tre Scali ed il Carolino, la ASD Lo Scapicollo e l’ ASD Faggeta Gravity Park.

Erano anche presenti con ruolo di coordinatori e collaboratori all’ evento, la rete Conosci Soriano con il Presidente Marcello Santini,in rappresentanza dei circa 70 operatori aderenti,l’ Ente Sagra delle Castagne, con il Presidente Antonio Tempesta anche in rappresentanza della Pro Loco di Soriano nel Cimino,l’ Associazione Artistica Premio Centro con Paolo Berti, Progetto Sviluppo Etruria – Tuscia e Centro Sviluppo.

Dopo la proiezione del video realizzato con il progetto finanziato dalla Regione Lazio, realizzato da Love It denominato” Musica in Bellezza”, in cui partendo da un concerto del noto rapper Franco 126 sono state messe in bella mostra le eccellenze di Soriano nel Cimino (il Castello Orsini,La Faggeta vetusta sito Unesco,Il Borgo; il Museo ecc.) si è passati agli incontri,

Oltre a Marco Manieri della Love It e Domenico Carillo in rappresentanza della multinazionale francese Orpheo Group, presenti anche: anche Fabio DI Carlo ( Operatore ciclo turistico-ambientale ) della Incontro di Bastia Umbra (PG), Serena Martucci dell’ Agenzia di Viaggi di Roma, Vittoria Francis dello Studio Colosseo; Simona Pacini dell’ associazione Archeotuscia gestore con la presenza di volontari dell’area archeologica di Ferento, Mauro Belli di Progetto Sviluppo Etruria -Tuscia collaboratore – coordinatore anche degli oltre 200 operatori turistici e commerciali delle reti di imprese di Bagnoregio, Bomarzo, Soriano,Viterbo,dei Cavalieri del Centro Pace di Assisi (PG) e del Mab Unesco del Monte Peglia in Umbria e delle circa 100 aziende della I. C. delle provincie di Roma- Latina-Frosinone- Viterbo Terni.

Presenti giornalisti e fotografi di settore in rappresentanza di varie testate, agenzie nazionali di stampa e periodici.