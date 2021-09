Una rete di D’Ambrosio a tempo scaduto salva la Viterbese dal Naufragio con la Vjs Pesaro

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Questo turno infrasettimanale di campionato regala un solo punticino alla Viterbese che pareggia solo nel finale a tempo scaduto con il difensore centrale D’Ambrosio evitando l’ennesima sconfitta interna con la Vjs Pesaro. I gialloblù sono apparsi impacciati e poco brillanti nella manovra offensiva ed in difesa sono riapparsi i soliti errori marchiani che costano la rete dello svantaggio da parte degli avversari. La manovra della squadra appare macchinosa e sterile oltre che prevedibile per le difese avversarie: è un gioco da ragazzi chiudere i varchi agli attaccanti gialloblù che spesso giocano spalle alla porta e non ricevono palle giocabili in area di rigore avversaria. Sabato si gioca in trasferta sul campo del Teramo, occorre cambiare rotta e fare punti altrimenti saranno guai seri per i gialloblù.

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

VITERBESE: Bisogno, Volpicelli, Murilo, D’Ambrosio, Pavlev, Calcagni, Ricchi, Marenco, Van Der Velden, Alberico, Megelaitis

A disposizione di Mr.Alessandro Dal Canto: Daga, Fracassini, Urso, Adopo, Capanni, Simonelli, Errico, D’Uffizi, Natale, Foglia,Zanon

VJS PESARO: Farroni, Gavazzi, Manetta, Lombardi, De Respinis, Coppola, Saccani, Gucci, Rossi, Cusumano, Rubin

A disposizione di Mr.Banchini Marco: Campani, Giraudo, Cannavo’, De Nuzzo, Pinelli, Di Sabatino, Astrologo, Pellizzari, Piccinini, Accursi, Pierpaoli, Eleuteri.

Arbitro: Signor Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Signori Giuseppe Licari di Marsala e Costin Del Santo Spataru di Siena

Quarto Uomo: Signori Julio Milan Silvera della Sezione del Valdarno.

Note: terreno in buone condizioni, serata con temperatura mite, spettatori presenti 700 circa

CRONACA DELLA PARTITA

Una Viterbese brutta ha disputato una partita opaca, evitando una bruciante sconfitta interna solo grazie ad una rete in mischia del difensore D’Ambrosio lesto a deviare in rete un cross dalla fascia sinistra in pieno recupero.

Al 4° del primo tempo i gialloblù partono subito male ed incassano la rete dello svantaggio ad opera di Gucci, abile a sfruttare uno svarione della difesa gialloblù scaturito da un rinvio non ottimale del portiere Bisogno che è stato respinto di testa da Gavazzi che serve Gucci che in velocità salta D’Ambrosio, e mette in rete alle spalle del portiere Bisogno.

I gialloblù faticano a trovare gli spazi nelle maglie della difesa biancorossa marchigiana che si chiude bene, il gioco d’attacco dei gialloblù latita molto e le occasioni da rete scarseggiano.

Al 28° solo su calcio di punizione di Volpicelli i gialloblù riescono ad impensierire il portiere adriatico Farroni.

Al 38° cambio nella Viterbese esce: Van der Velden; al suo posto entra Simonelli.

Al 45° ancora su calcio piazzato una punizione, battuta questa volta da Calcagni che costringe ad un difficile intervento il portiere della Vjs Farroni, che respinge la conclusione e si fa trovare pronto sulla ribattuta.

La prima frazione di gioco è terminata con il risultato parziale di 1-0 per gli ospiti della Vjs Pesaro.

Nella ripresa Mr.Dal Canto della Viterbese provvede a dei cambi: entrano Adopo ed Urso e Capanni al posto di Volpicelli, Ricchi e Megelaitis. La situazione di stallo per i gialloblù non cambia e il gioco ristagna a centrocampo e in attacco i gialloblù sono poco pungenti. La difesa ospite ha buon gioco e controlla senza troppi affanni gli sterili attacchi dei gialloblù di casa.

All’8° della ripresa anche gli ospiti provvedono ad un doppio cambio: escono Lombardi e Rossi; al loro posto fanno ingresso Astrologo e Eleuteri.

Al 15° della ripresa altro cambio nella Viterbese: esce Alberico; al suo posto entra in campo Errico.

Al 18° esce Gucci nelle fila della Vis Pesaro; al suo posto fa ingresso in campo Cannavo’.

Al 33° della ripresa una conclusione di Errico per la Viterbese impegna il portiere della Vjs Pesaro Farroni.

All’85° Capanni prova la conclusione in area di rigore che viene murata dal portiere Farroni della Vjs Pesaro che respinge.

Al 93° arriva in pieno recupero la rete del pareggio della Viterbese con un colpo di testa in mischia di D’Ambrosio che sigla il pareggio per i gialloblù evitando una sconfitta rovinosa

Sabato prossimo i gialloblù saranno impegnati nella trasferta sul campo del Teramo, una partita che ha tutto il sapore dello spareggio salvezza.

RISULTATI DELLA 6° GIORNATA D’ANDATA

VIRTUS ENTELLA-OLBIA 3-3

MONTEVARCHI-SIENA 0-3

VITERBESE-VJS PESARO 1-1

LUCCHESE-TERAMO 2-2

FERMANA-GROSSETO

GUBBIO-PESCARA

IMOLESE-PONTEDERA

PISTOIESE-ANCONA-MATELICA

REGGIANA-CARRARESE

CLASSIFICA PROVVISORIA

SIENA 11

REGGIANA 11

CESENA 11

ANCONA-MATELICA 10

VIRTUS ENTELLA 10

GUBBIO 9

LUCCHESE 9

IMOLESE 8

PONTEDERA 8

OLBIA 7

CARRARESE 7

MONTEVARCHI 6

VJS PESARO 6

GROSSETO 4

PISTOIESE 4

VITERBESE 3

TERAMO 3

FERMANA 1

PROSSIMO TURNO

TERAMO-VITERBESE SABATO 2 OTTOBRE ALLE ORE 17,30

GROSSETO-CESENA SABATO 2 OTTOBRE ALLE ORE 17,30

ANCONA-MATELICA-IMOLESE SABATO 2 OTTOBRE ORE 17,30

CARRARESE-MONTEVARCHI SABATO 2 OTTOBRE ORE 17,30

MODENA-LUCCHESE SABATO 2 OTTOBRE ORE 17,30

SIENA-PISTOIESE SABATO 2 OTTOBRE ORE 17,30

VJS PESARO-FERMANA SABATO 2 OTTOBRE ORE 17,30

OLBIA-GUBBIO DOMENICA 3 OTTOBRE ALLE ORE 14,30

PESCARA-REGGIANA DOMENICA 3 OTTOBRE ALLE ORE 17,30

PONTEDERA-VIRTUS ENTELLA DOMENICA 3 OTTOBRE ALLE ORE 17,30