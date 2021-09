Parte Il Lazio degli Eventi su Tele Lazio Nord: prima puntata dedicato al Comune di Montalto di Castro. Per lo sport la Viterbese calcio

NewTuscia – VITERBO – Parte “Il Lazio degli Eventi” e la prima puntata dedicata al calcio locale e regionale. Giovedì 30 settembre alle 21, in diretta su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) andrà in onda la prima puntata della nuova parte fissa di “Luce Nuova sui fatti” dedicata alla promozione turistica televisiva della Tuscia e del Lazio e, nella seconda parte, allo sport.

Protagonista della prima puntata de Il Lazio degli Eventi sarà il Comune di Montalto di Castro che promuoverà le sue bellezze storico-artistiche, ambientali, enogastronomiche e culturali nel nuovo spazio tutto dedicato a fare conoscere le eccellenze e le curiosità a valenza turistica del Lazio.

Saranno ospiti in studio il sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci; l’assessore al Turismo Silvia Nardi e il direttore scientifico del Parco Archeologico di Vulci, il dottor Carlo Casi.

Il territorio di Montalto di Castro è ricchissimo di siti, reperti e beni ambientali di valenza turistica. Il Parco archeologico di Vulci, il mare, la Maremma, sono solo dei macroargomenti che contengono tanti prodotti e sottosistemi che fanno del Comune di Montalto uno dei più belli e completi della Tuscia in fatto di attrazioni turistiche. Dalle tombe ed i reperti infiniti di Vulci, all’enogastronomia ed i caratteristici Butteri della Maremma, passando per le spiagge ed il mare di Montalto e Pescia Romana, il territorio montaltese offre uno sbocco turistico diversificato, che è completato da una natura incontaminata tra pinete, mare e caratteristici paesaggi agricoli unici nel loro genere.

A condurre ci sarà Gaetano Alaimo, mentre le interviste saranno a cura di Alessia Mancini.



Nella seconda parte della trasmissione ci sarà la prima puntata di sport dedicata interamente alla Viterbese calcio. Maurizio Fiorani e Riccardo Bonucci, collaboratore fisso per il calcio, intervisteranno il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano parlando delle prospettive per questa stagione della formazione gialloblù ed i nuovi equilibri nel girone del centro-nord dopo anni di permanenza in quello meridionale.

L’appuntamento è per giovedì 30 settembre alle 21 per la seconda puntata di “Luce Nuova sui fatti” con “Il Lazio degli Eventi” e lo sport su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione

https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti

https://www.instagram.com/lucenuovasuifatti/

https://t.me/lucenuovasuifatti oltreché sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it.