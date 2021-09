L’ITT Leonardo da Vinci partecipa al Maker Faire per il terzo anno consecutivo e con tre progetti – prodotti selezionati

NewTuscia – VITERBO – Dall’8 al 10 ottobre si terrà a Roma nella suggestiva ambientazione del Gasometro Ostiense l’edizione Maker Faire 2021. Lo scorso anno la Fiera dei Maker si è tenuta totalmente online. Questo anno l’edizione torna con una sezione in presenza e una sezione online. Per il terzo anno consecutivo l’ITT Leonardo Da Vinci partecipa alla manifestazione, il traguardo raggiunto è anche migliorato dal fatto che ben tre progetti hanno aderito alla “Call for Schools” e i tre progetti sono stati selezionati per essere presenti alla manifestazione.

L’Istituto, diretto dal Prof Luca Damiani, oramai da anni ha come priorità una didattica che permetta di sviluppare idee e realizzarle, sotto tutti gli aspetti. Quando si intraprende questo percorso la riuscita della attività è legata alla validità della idea e alla guida, che docenti ed esperti permettono di concretizzare. L’Istituto lavora su più fronti, il territorio e le associazioni permettono di avere il supporto richiesto, le opportunità di condividere il lavoro non mancano e il corpo docente si pone a disposizione perché tutto possa essere realizzato.

Il maker nel senso più ampio rappresenta, chi pensa ma anche chi realizza, chi propone la propria idea e il suo prodotto al mondo esterno. L’Istituto Tecnico del settore Tecnologico non poteva che presentare idee concretamente prototipate e funzionanti.

Nell’ordine ciò che presenteremo sono tre progetti che nei vari settori di utilizzo offrono ottimizzazioni ed innovazione:

Progetto Fabulinus – Prototipo formato da un pannello interattivo, tramite una elettronica integrata, le selezioni effettuate verranno inviate a sistemi predisposti per visualizzare la scelta e utilizzando sintesi vocale comunicarlo alle persone presenti. Sul pannello è presente un tasto S.O.S. da selezionare in caso di pericolo o necessità

Progetto Autodome – Prototipo di un pannello che permette di filtrare la luce proveniente dall’esterno. E’ un prodotto unico nel suo genere, in grado di garantire il 95% della luce solare senza il passaggio diretto dei raggi del sole, sostituendo o integrando qualsiasi tipo di copertura e/o vetrata

Progetto Airport support Luggage – Prototipo di un dispositivo che segue il viaggiatore in aeroporto dal desk al gate trasportando il bagaglio, dispositivo autonomo nel movimento.

Questi tre progetti sono già stati premiati e hanno avuto apprezzamenti alle manifestazioni a cui finora hanno partecipato.

I primi due sono risultati finalisti nazionali per JA in particolare Fabulinus ha vinto il premio ”Junior Sustainability Award” e il terzo progetto è stato premiato con il secondo premio alla manifestazione nazionale Startupper

Poiché i nostri Maker sono tutti minorenni la scelta è stata quella di partecipare online per evitare le problematiche riferite alla pandemia. Maker Faire mette a disposizione una piattaforma dedicata saremo tra gli oltre 300 espositori.

Chiunque accederà alla piattaforma potrà esplorare i progetti, interagire con i maker e innovatori di tutti i settori, semplicemente iscrivendosi al portale.

Vi aspettiamo alla manifestazione per tutte le informazioni far riferimento al sito https://makerfairerome.eu/it/

Per partecipare alla manifestazione on line https://makerfairerome.eu/it/mfr2021-edizione-online/

Attraverso i social del nostro Istituto daremo indicazioni e saremo presenti con le informazioni necessarie

Seguiteci sui social Facebook https://www.facebook.com/ITTleonardodavinciviterbo ed Instagram https://www.instagram.com/itt_leonardodavinci_viterbo/