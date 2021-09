Festa di Campagna a Viterbo tra laboratori, natura e tante iniziative

Attività per grandi e piccoli il 2 e 3 ottobre presso il Casale Ponte Sodo – Parco dell’Olmo

NewTuscia – VITERBO – Due giornate all’aria aperta per grandi e piccoli tra educazione ambientale, natura, laboratori, musica e tante altre attività. Questo è la Festa di Campagna, in programma a Viterbo presso Casale Ponte Sodo – Parco dell’Olmo sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021. La struttura è situata in Strada Ponte Sodo 14 ed è sede di un interessante progetto agriecologico che sarà presentato in questo weekend di appuntamenti.

Si inizia sabato alle ore 10 con la visita in fattoria a cura di Andrea Carletti, con replica alle ore 17. Lo stesso Carletti cura il laboratorio di agricoltura sinergica “Un orto per la comunità” a partire dalle ore 11, insieme a quello di yoga per bambini e genitori con Rosella Fanelli e “La merenda della scienza“, per bambini, con Gabriele Sciattella. Il pomeriggio si apre alle ore 15 con il laboratorio artistico espressivo per genitori e figli “Autum-ritratto” a cura di Arianna Villetti. Alle 15.30 “Kokedama: un giardino tascabile“, per bambini e adulti, a cura di Eremo Teatro Celleno. Alle 16.30 è la volta del laboratorio di artigianato del riuso creativo per bambini con Lara Masciarelli, seguito alle 17.30 da “Il fantastico mondo delle api“, per bambini e adulti, con Agnese Masciarelli. Alle 18 ecco “The Little Prince books“, laboratorio creativo per bambini in lingua inglese a cura di Daniela Pesenti Compagnoni. Il programma prosegue alle 19.30 con la presentazione dell’associazione Gli Amici del Casale. Alle 20 spazio alla musica con Andrea Araceli Trio in concerto (Andrea Araceli piano, Alberto Corsi batteria, Steve Laye contrabbasso). Conclusione con “I miti delle stelle“, osservazione del cielo a cura di Paolo Gregni.

La giornata di domenica comincia alle 10 con la visita in fattoria a cura di Andrea Carletti (anche alle 17). Alle 11 al via i laboratori di agricoltura sinergica “Un orto per la comunità” con Andrea Carletti, yoga per adulti con Rosella Fanelli e “La merenda della scienza“, per bambini, a cura di Gabriele Sciattella. Spazio anche alla fotografia con Francesco Galli che tiene il workshop “La fotografia in teatro“. Alle 15 “Ritratto arcimboldiano“, laboratorio artistico espressivo per genitori e figli a cura di Arianna Villetti. Segue alle 15.30 il laboratorio di narrazione di Vittoria Arena e alle 16.30 quello di artigianato di riuso creativo per adulti con Lara Masciarelli, mentre contemporaneamente risuoneranno nell’aria i dischi di DJ Clochard “Contro il logorio della vita moderna“. Alle 17.30 “Il fantastico mondo delle api“, per bambini e adulti, a cura di Agnese Masciarelli e alle 18 di nuovo “The Little Prince books“, laboratorio creativo per bambini in lingua inglese con Daniela Pesenti Compagnoni. Stand-up comedy protagonista alle 19 con “Lasciateci divertire“, uno spettacolo del Piccolo Teatro Sperimentale con Federico Barsanti e Valentina Gianni.

Inoltre, sabato dalle ore 15 alle 19.30 e domenica dalle 12 alle 18.30, area giochi con truccabimbi, creazioni in argilla e giochi di campagna a cura di Nicole e Giovanna; “I volatili del Casale” con Edoardo, curiosità e giochi con gli amici pennuti; stand prodotti agricoli e delizie del Casale, artigianato, cultura, libri, fraschetta e ristoro, punto informativo e altro. Le attività si svolgeranno all’aperto, all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea, la mascherina è obbligatoria negli ambienti chiusi e all’aperto quando non è possibile mantenere il distanziamento; sarà richiesto di compilare un’autocertificazione.

Per i laboratori “Kokedama“, “Le merende della scienza” e artigianato del riuso creativo è necessario iscriversi entro il 1° ottobre, per tutti gli altri laboratori è possibile iscriversi all’accoglienza il giorno stesso. Contributo volontario giornaliero suggerito 5 euro, contributo formula fine settimana (sabato e domenica) 8 euro, bambini fino a 12 anni ingresso libero.

Info e prenotazioni: parcodellolmo@gmail.com – 3894363449 (anche WhatsApp) – Facebook: Casale Ponte Sodo Parco dell’Olmo – Instagram @casalepontesodo.