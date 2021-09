Beatrice onlus c’è malgrado il Covid

NewTuscia – VITERBO – La solidarietà non si ferma: non ci sarà la tradizionale camminata lanciata per diversi anni dall’associazione Beatrice per sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore al seno, ma l’appuntamento sarà comunque riproposto anche se in una versione più consona alla necessità di prevenire un’altra brutta malattia che è il Covid. Dunque l’associazione Beatrice onlus torna in piazza, ma senza camminare, si fermerà allo stand allestito di fronte al monumento dei facchini di Santa Rosa in largo Repubblica domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 10 alle 18 con le maglie dedicate a ottobre rosa.

Si potranno scattare delle foto indossandole nelle vie della città, presso le proprie case, in palestra e da qualunque altra parte, per poi condividerle sui profili social dell’associazione. Le foto, a tal fine, dovranno essere inviate al numero whatsapp 3515007124. Per i gruppi numerosi le maglie potranno essere ordinate sempre allo stesso numero.