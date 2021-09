153 milioni per 27 nuovi treni, finanziamenti dal Pnrr

NewTuscia – VITERBO – Firmato dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini il decreto che stanzia i contributi per il potenziamento delle ferrovie regionali, alla linea Roma – Viterbo dell’1,55 miliardi di euro, 153 milioni saranno destinati all’acquisto di materiale rotabile dei 27 nuovi treni di Roma-Lido e Roma Nord che dovrebbero vedere il completamento il 30 giugno 2026.

Le due linee sono famose per le proteste dei pendolari che lamentano continui disservizi e l’imponente finanziamone per il momento non ha impressionato i membri del Comitato Pendolari Roma Nord, che per il 30 settembre ha organizzato una manifestazione davanti alla sede della Regione Lazio per chiedere provvedimenti nell’immediato.

Alla base della protesta i lunghi tempi della realizzazione del progetto su tratte che richiedono interventi tempestivi, visto che su quei treni vi sarebbe più dell’80 per cento della capienza stabilita dalle prescrizioni anti-covid, che costringe i pendolari a stare ammassati e in piedi. Nel frattempo i pochi treni a disposizione si avvicinano alla manutenzione relativa al raggiungimento del chilometraggio. Invece i cantieri, nel tratto Riano-Morlupo i cui lavori sono stati aggiudicati all’inizio del 2019, non sono ancora partiti e vanno incontro a continue posticipazioni.

”Il diretto Roma-Viterbo nei giorni feriali non esiste più ormai da 5-6 anni” – così il portavoce del Comitato, Fabrizio Buonanni – “La tratta Montebello-Catalano viene effettuata solo in autobus: lo chiamano servizio integrativo, in realtà sostituisce a tutti gli effetti quello ferroviario. Mentre nel tratto Civita Castellana – Viterbo si registrano frequenti soppressioni”.