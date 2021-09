Vitorchiano, 4 borse di studio agli studenti meritevoli

NewTuscia – VITORCHIANO – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Vitorchiano assegnerà quattro borse di studio agli studenti meritevoli della scuola secondaria di primo e secondo grado per i risultati raggiunti nell’anno scolastico 2020-21.

“Con l’erogazione di queste borse di studio – afferma il sindaco Ruggero Grassotti – e in particolare in questo complicato periodo di emergenza, il Comune di Vitorchiano vuole continuare a promuovere e premiare l’impegno di giovani studenti che si dedicano con passione e determinazione ai loro doveri scolastici, sottolineando il loro merito, affinché siano da modello per tutti i giovani del nostro territorio“.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 25 ottobre 2021, preferibilmente via mail all’indirizzo comune.vitorchiano.vt@legalmail.it. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Segreteria del Comune ai seguenti recapiti: Sonia Serafini tel. 0761.373731 – s.serafini@comune.vitorchiano.vt.it – Barbara Nesi tel. 0761.373721 – b.nesi@comune.vitorchiano.vt.it .

Il bando completo e la modulistica necessaria sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Vitorchiano.