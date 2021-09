Viterbo, appuntamento domenica al Duomo per presentazione del libro del Collettivo di Scrittori Civita Writers

NewTuscia- VITERBO – Non si ferma l’onda degli eventi culturali in quel di Viterbo, infatti già nel weekend si terrà a Piazza San Lorenzo “La Via degli Artisti”, al cui interno verrà presentato il libro “Le Case Narranti, Vagabondaggi nella Tuscia, Rapsodie sui luoghi del silenzio”. Questo il comunicato:

“All’ interno del palinsesto ricchissimo della Via degli Artisti, Domenica 3 Ottobre alle ore 19:30 presso Piazza San Lorenzo a Viterbo, all’ombra di Palazzo dei Papi, ci sarà la presentazione del libro del Collettivo di Scrittori Civita Writers: “Le Case Narranti, Vagabondaggi nella Tuscia, Rapsodie sui luoghi del silenzio”, un’opera a tante mani che racconta luoghi, dimore e personaggi di una Tuscia antichissima e meravigliosa. Una guida narrativa alla riscoperta dei mondi sommersi del territorio attraverso narrazioni in prosa e poesia. Un grande tour nei paesi della Tuscia per raccontare l’anima dei borghi, le loro identità, i geni loci, le residenze storiche, le storie perdute di coloro che si muovono come ombre nella memoria orale, uomini e donne testimoni di vita, che rischiano di sparire per sempre. Un’opera di riscrittura del territorio con l’obiettivo di tessere a più mani il tessuto della Memoria Locale, della Microstoria e della Bellezza enigmatica della Tuscia. Interverranno alcuni Civita Writers, i curatori Emiliano Macchioni, Maurizio Misasi ed Antonella Gregori, anch’essi autori dei testi. Ospiti sul palco come il Poeta Vernacolare Realino Dominici che reciterà una sia poesia presente nel libro. Moderatrice Elena Cacciatore di Ombre Festival. Narrazioni e proiezioni video e fotografiche sul palco nello splendido scenario di Piazza San Lorenzo a Viterbo, all’ombra di Palazzo dei Papi. Domenica 3 Ottobre, ore 19:30. Partecipazione Gratuita. Durante la serata sarà possibile acquistare il libro, edito da Sette Città Editore 📚”