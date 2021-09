Viterbese under 15 vincente sulla Carrarese

NewTuscia – VITERBO – Inizia col piede giusto la stagione dell’Under 15 che batte di misura la Carrarese nella prima giornata di campionato. I ragazzi di mister Morra sbloccano il parziale al 17′ del primo tempo, cross dalla destra di Farina e sinistro al volo di Caiazza che firma il vantaggio. La Carrarese trova il pari al 51′ grazie ad un autogol, Amato dal limite colpisce la traversa ma la palla carambola sulla schiena di Truppi e finisce in rete. Al 62′ arriva il gol che decide il match, a firmarlo è Auricchio che trasforma un c alcio di rigore concesso per un fallo subito da Rossi. Domenica prossima è in programma la trasferta sul campo dell’Olbia.



VITERBESE: Truppi, Proietti, Allegro, Lozzi (1′ st Delogu), Chianese, Ciarmiello, Farina (16′ st Cardiero), Rossi (29′ st Santori), Auricchio, Caiazza, Di Prospero (16′ st Pompei).

A disposizione: Cipriani, Fontana, Guxha, Zanobi, Presutti.

Allenatore: Morra.

CARRARESE: Boni (20′ st Bernardi), Biagi, Polenta (5′ st Luciani), Braida (28′ st Bernava), Poggi, Ciampi Cioni (28′ st Bonci), Cucurnia (5′ st Ciolli), Colombi, Tognoni, Amato, Bassi (20′ st Amato).

A disposizione: Menconi.

Allenatore: Galeotti.

Arbitro: Signor Baciu della sezione di Tivoli; assistenti Sigg. Ravaioli e Valentini di Tivoli.

Marcatori: 17′ pt Caiazza, 6′ st aut. Truppi, 17′ st rig. Auricchio.