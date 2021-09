Tuscania Volley, bene i test match giocati in settimana

NewTuscia – TUSCANIA – Quarta uscita pre-season per la Maury’ Com Cavi Tuscania che dopo aver affrontato mercoledì in trasferta la Kemas Lamipel Santa Croce chiude la settimana prendendo parte in Umbria, assieme alla Videx Grottazolina, al triangolare organizzato dalla Inter Volley Foligno.

“Sono stati sette giorni dove abbiamo potuto giocare tanto, dopo il torneo a Tuscania -è il commento di coach Sandro Passaro. Abbiamo svolto un’amichevole infrasettimanale a Santa Croce dove per lunghi tratti abbiamo tenuto testa all’avversario lavorando bene in fase di cambio palla. Nel torneo di ieri a Foligno, ci è mancata un po’ di lucidità e continuità, abbiamo commesso qualche errore di troppo, cosa che fino a questo momento nelle altre partite avevamo contenuto abbastanza. Nella prima gara dopo il primo set giocato alla pari non siamo riusciti a reagire, reazione di orgoglio che c’è stata nella seconda gara. Da fare c’è ancora tanto, continueremo a lavorare sodo così come stiamo facendo da un mese”.

La Maury’s Com Cavi Tuscania sarà di nuovo in campo sabato prossimo 2 ottobre a Montefiascone, Palazzetto dello Sport, per dare vita assieme a Meta Volley e Roma Volley alla prima edizione del Trofeo Com Cavi.

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, sarà possibile accedere solo tramite green pass per una capienza massima del 35 per cento dell’impianto.

Inter Volley Foligno – Videx Grottazolina 2-1 (25-23, 25-22, 10-15)

Videx Grottazolina – Maury’s Com Cavi Tuscania 3-0 (25-20, 25-21, 15-9)

Inter Volley Foligno – Maury’s Com Cavi Tuscania 1-2 (25-21, 22-25, 19-21)