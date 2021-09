Serie D/F: S.N. Notaresco-Trastevere 0-2

NewTuscia – ROMA – Due su due per il Trastevere, che dopo aver battuto l’Atletico Uri in Coppa Italia, esordisce in campionato con un successo all’inglese in casa del Notaresco, una delle big del girone F e nonostante le assenze di Corsetti e dello squalificato Tarantino. La squadra di Mazza sfodera una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista e domina per larghi tratti dell’incontro la formazione di casa, che aveva iniziato la stagione con due vittorie in altrettante uscite. La superiorità degli amaranto si concretizza al 28′: azione sulla fascia sinistra di Proia, cross al centro per Monni che col mancino batte Shiba sul secondo palo. Trascorrono un paio di minuti e il Trastevere potrebbe già chiudere i conti con Milani, che scatta in contropiede ma a tu per tu con il portiere viene tradito dal terreno ed è costretto ad abbandonare il campo, sostituito da Squerzanti. La reazione del Notaresco è tutta concentrata nei primi minuti della ripresa ma si traduce soltanto in una conclusione di Marchionni sulla quale è attento Semprini. Massimo e compagni gestiscono con ordine le operazioni e sfiorano ancora il gol con Monni, prima di trovare il meritato raddoppio all’81’. Stavolta Monni si traveste da uomo-assist e, dopo aver saltato Shiba ed essersi defilato sul lato sinistro dell’area, mette al centro per il comodo colpo di testa di Squerzanti sotto misura. Finisce 2-0 per i rionali, attesi mercoledì dal recupero della prima giornata di campionato contro la Sambenedettese, al Trastevere Stadium.

S.N. NOTARESCO-TRASTEVERE 0-2

MARCATORI: 28’pt Monni, 36’st Squerzanti

S.N. NOTARESCO: Shiba, Bruno, Loviso (12’st Gassama), Marchionni (37’st Massetti), Maio, Valenti (22’st Pesce), Petruzzi, Massarotti (22’st Pampano), Sorrini, Marcatilli (35’st Fredrich), Gallo. A disp. Mariani, Colombatti, Bana, Magliulo. All. Epifani

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Massimo, Lo Porto, Giordani, Crescenzo (45’st Madeddu), Sannipoli, Monni (46’st Santilli), Milani (39’pt Squerzanti), Proia (29’st Lapenna). A disp. Foschini, Ilari, Falcioni, Calderoni, Chimenti. All. Mazza

ARBITRO: Negrelli di Finale Emilia

ASSISTENTI: Raccanello di Viterbo – Giacomini di Viterbo

NOTE – Ammoniti: Gallo, Bruno, Lo Porto. Recupero: 2’pt, 4’st

—

MAURO MAZZA

Soddisfatto per la vittoria ma soprattutto per la prestazione Mauro Mazza, allenatore di un Trastevere capace di esordire in campionato imponendosi con grande autorità in casa del Notaresco: «Abbiamo fatto una grande partita, dal punto di vista atletico, tattico e dall'atteggiamento messo in campo. L'approccio è stato eccellente fin da subito e posso tranquillamente affermare che il risultato sarebbe potuto essere anche più largo in nostro favore. Non so dove inizino i demeriti del Notaresco, quel che è certo è che noi abbiamo disputato veramente un'ottima partita». Tre punti che lanciano immediatamente un chiaro segnale al campionato: «Stiamo raccogliendo quanto seminato in estate. La vittoria fa piacere, sappiamo di avere dei valori importanti ma non dobbiamo pensare alla classifica. Il Trastevere è una certezza in Serie D, indipendentemente dal girone in cui gioca ed è compito nostro mantenere questo trend».

EMILIANO MASSIMO