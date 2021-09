Il punto sulla 2 giornata di Eccellenza

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Tre compagini al vertice, in una giornata ricca di reti (ben 32). Ok l’ Astrea (6 punti) che batte 1-0 il Parioli (3) rete decisiva di Mollo. Travolgente affermazione esterna del Maccarese (6) che sbanca Civitavecchia (3) con un rotondo 3-0, succede tutto nel primo tempo, vantaggio di Russo, raddoppia Di Giovanni e poi un’ autorete.

Certosa (1) Academy Ladispoli termina 2-3 in rete Cori e Colagrossi per i locali, mentre gli ospiti rispondono con Buonanno e Teti (doppietta). Grande prova di orgoglio della Polisportiva Monti Cimini (4) sbanca Cerveteri 5-2 grazie ad una prestazione sontuosa nonostante le assenze di ben tre titolari come Filosa, Marinaro e Visone.

Vantaggio locale con Morbidelli, nella ripresa pero’ i cimini pareggiano con Manuel Vittorini bravo a sfuggire al marcatore e ad freddare il portiere locale. Monfreda trova il vantaggio grazie ad una bordata scagliata da fuori area. La terza rete è di Politano’ Poi a completare l’ opera ci pensa ancora Manuel Vittorini (4 centro in questa stagione) e Jardel, mentre per i locali ancora Morbidelli (doppietta). Campus Eur (1) Pomezia (4) termina 2-2 per gli ospiti in rete Cano doppietta, per i padroni di casa Tovalieri e Gabriele. Il Fiumicino *3) travolge 4-0 l Aranova (3) in rete Pischedda, Bonis, Paris e Marzi.

Grifone Gialloverde (0) Atletico Vescovio (3) termina 0-4 in rete Giordano (doppietta) Pietrobattista e Perozzi. La Boreale Don Orione (3) sconfigge 3-1 l’ Ottavia (0) in rete per i padroni di casa Francucci, Prioteasa, e Romani, per gli ospiti Toscano.