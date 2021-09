Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C dopo la 5° Giornata d’Andata

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Un Monterosi caparbio impone il pari al blasonato Palermo, i biancorossi di Mr.David D’Antoni, dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo a causa della rete realizzata dall’attaccante rosanero Brunori, hanno reagito, costringendo sulla difensiva i siciliani e pervenendo al meritato pareggio con Cancellieri in avvio di ripresa. I biancorossi hanno tenuto bene il campo, tenendo in scacco la compagine rosanero e meritando ampiamente il pareggio, rendendosi pericolosi in diverse circostanze dalle parti del portiere del Palermo Pelagotti.

L’appuntamento con la prima vittoria nei professionisti è sfumata, ma i biancorossi hanno dimostrato di essere sempre in partita e di essere in grado di poter far male alle difese avversarie.

Domenica prossima la compagine del presidente Luciano Capponi si recherà in trasferta sul campo del Taranto, una trasferta difficilissima, vista la forza dei rossoblù tarantini che sono reduci dal successo interno per 2-0 sui neroazzurri del Latina.

Il Taranto ha il morale alle stelle e attualmente è secondo in classifica ad un solo punto dal Bari, l’ambiente rossoblù è molto carico e lo stadio Iacovone di Taranto è un catino incandescente nelle gare interne, che trascina la squadra di casa alla ricerca della vittoria, i biancorossi dovranno giocare al massimo delle loro possibilità per cercare di uscire indenni da questa difficile trasferta.

L’Avellino di Mr.Braglia, dopo quattro pareggi consecutivi, ritrova il sorriso e la vittoria interna battendo di misura 1-0 il Potenza. Tre punti pesanti per i bianco-verdi irpini che permettono alla squadra campana di non perdere terreno sul gruppo di testa.

Il prossimo turno vedrà l’Avellino giocare in casa con il Catanzaro di Mr.Antonio Calabro, una partita di cartello tra due compagini molto ambiziose, che voglio recitare un ruolo di primo piano in questo girone C della Serie C.

Il Potenza invece riceverà la visita della sorprendente Virtus Francavilla di Mr.Roberto Taurino, i biancocelesti pugliesi viaggiano sulle ali dell’entusiasmo in quanto sono reduci dal brillante 3-1 interno rifilato nel derby pugliese al Monopoli che ha permesso al Francavilla di portarsi a 9 punti a sole due lunghezze dal Bari capolista.

Una partita che si prospetta molto difficile per i rossoblù lucani di Mr.Fabio Gallo, che in questo avvio di torneo hanno raccolto solo tre punti in classifica e navigano nei bassifondi della classifica.

Il Bari capolista viene fermato a sorpresa sul pareggio per 1-1 dalla Paganese che è scesa allo stadio San Nicola di Bari decisa a giocarsi il tutto per tutto. I campani della Paganese sono usciti imbattuti dal campo della capolista e con un prezioso punto esterno.

Per quanto concerne il Bari il pareggio frena la corsa dei biancorossi pugliesi, che però mantengono la vetta solitaria del girone.

Il Bari il prossimo turno giocherà allo Stadio Scoglio di Messina contro i giallorossi dello stretto, reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 sul campo dello scorbutico Picerno. Una gara insidiosa quella del Bari, su un campo quello dei siciliani, che potrebbe dimostrarsi molto ostico, vista la voglia di riscatto dei giallorossi di Messina.

La Paganese invece sarà impegnata in casa con il fanalino di coda Vibonese, reduce dalla secca sconfitta interna per 4-1 ad opera della Turris, che ha acuito la crisi dei rossoblù calabresi che dopo cinque turni hanno raccolto solo due punti in classifica.

Il Picerno, altra sorpresa di questo avvio di torneo, dopo aver battuto di misura per 2-1 il Messina, si recherà in trasferta sul campo del Monopoli, compagine che veleggia nelle zone nobili della classifica, ma che è reduce dalla pesante battuta d’arresto per 3-1 subita sul campo della Virtus Francavilla.

Anche questo match appare molto interessante, in quanto si affrontano due compagini che in questo avvio di stagione stanno facendo vedere un buon calcio in campo e potrebbero essere delle probabili outsider per la zona Play-Off.

Il Campobasso viene sconfitto a sorpresa per 3-1 in casa dalla Fidelis Andria uno scivolone interno inaspettato quello dei rossoblù molisani, che in casa hanno già subito due sconfitte interne ad opera del Taranto 0-1 e della stessa Fidelis Andria.

La compagine di Mr. Mirko Cudini in trasferta gioca molto bene e riesce a raccogliere molti punti, mentre in casa stenta molto e non riesce a trovare il giusto passo.

I rossoblù del Campobasso, saranno impegnati lontano dalle mura amiche, sul campo del Palermo reduce dal pareggio esterno di Viterbo 1-1 con il Monterosi, una partita che vedrà confrontarsi due squadre che devono ritrovare il giusto passo ed i giusti equilibri a livello tecnico e tattico in questo difficile girone C.

Il Foggia di Mr.Zeman viene fermato in casa sul risultato di parità dalla Juve Stabia, i rossoneri foggiani fanno fatica a trovare il bandolo della matassa in casa dove, a parte il successo interno per 4-1 sul Potenza, hanno subito una sconfitta interna per 2-0 ad opera della Turris di Mr.Caneo ed un pareggio interno per 1-1 ad opera della scorbutica Juve Stabia.

I rossoneri foggiani saranno impegnati sul campo della Fidelis Andria in un derby pugliese sempre molto sentito dalle due tifoserie, mentre la Juve Stabia giocherà in trasferta allo stadio Francioni di Latina contro i neroazzurri pontini, una partita che si prospetta molto combattuta dal punto di vista agonistico.

Il Catanzaro di Mr. Antonio Calabro ha giocato in casa con il Catania nel posticipo del Lunedì sera, la partita è finita 1-1, vantaggio del Catania con Russini su calcio di punizione e pareggio dei giallo-rossi calabresi su un calcio di rigore molto contestato per un fallo di mano di Calapai del Catania avvenuto fuori area e giudicato erroneamente dal direttore di gara in area di rigore.

Il Catanzaro colleziona il quarto pareggio consecutivo ed il prossimo turno giocherà in trasferta sul campo dell’Avellino, mentre il Catania giocherà in casa con la Turris.

RISULTATI DELLA 5° GIORNATA D’ANDATA

MONTEROSI-PALERMO 1-1

AVELLINO-POTENZA 1-0

BARI PAGANESE 1-1

CAMPOBASSO-FIDELIS ANDRIA 1-3

FOGGIA-JUVE STABIA 1-1

VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI 3-1

PECERNO-MESSINA 2-1

TARANTO-LATINA 2-0

VIBONESE-TURRIS 1-4

CATANZARO-CATANIA 1-1 (GIOCATA LUNEDI SERA)

CLASSIFICA

BARI 11

TARANTO 10

MONOPOLI 10

VIRTUS FRANCAVILLA 9

PICERNO 8

PAGANESE 8

JUVE STABIA 7

AVELLINO 7

CATANZARO 7

PALERMO 6

FOGGIA 6

CAMPOBASSO 5

MESSINA 5

LATINA 5

CATANIA 4 (-2)

POTENZA 3

MONTEROSI 3

VIBONESE 2

PROSSIMO TURNO

TARANTO-MONTEROSI

MESSINA-BARI

FIDELIS ANDRIA-FOGGIA

LATINA-JUVE STABIA

MONOPOLI-PICERNO

PAGANESE-VIBONESE

PALERMO-CAMPOBASSO

POTENZA-VIRTUS FRANCAVILLA

CATANIA-TURRIS SI GIOCA IL 30 SETTEMBRE 2021

AVELLINO-CATANZARO SI GIOCA IL 30 SETTEMBRE 2021