L’ORTOETRURIA-WeCOM Stella Azzurra VT vince il “V Memorial Ugo Rotelli”

NewTuscia – VITERBO – E’ dell’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT il “V Memorial Ugo Rotelli”, tradizionale appuntamento del settembre sportivo, ormai da anni dedicato ad un personaggio storico della pallacanestro viterbese che tanto ha dato al basket della città dei Papi sia come giocatore della Libertas Viterbo che come allenatore della Garbini, lasciando il suo indelebile ricordo in tutti quelli che amano la palla a spicchi.

Nella prima uscita ufficiale della stagione, opposti alla Cestistica Civitavecchia, gli uomini di coach Fanciullo hanno condotto una gara sempre in controllo nella quale i biancostellati hanno cominciato a far veder alcune interessanti giocate unite ad una discreta condizione atletica ed a buoni automatismi.

70 a 52 il punteggio finale con una ampia rotazione dell’intero roster e le positive indicazioni offerte da tutto il gruppo, compresa la pattuglia degli under che in campo ha dimostrato di poter recitare una parte comunque importante all’interno della prossima stagione.

Come MVP del trofeo è stato premiato Riccardo Rovere, autore di una prestazione di notevole qualità.

Presente alla manifestazione l’on.Mauro Rotelli che con Luca Provvedi, titolare della We-COM, ha consegnato ai partecipanti i trofei di rito.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo