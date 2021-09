Insieme per cambiare, incontro on i cittadini

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo. Nel ringraziare l’Associazione Politico Culturale Le Campanelle di Acquapendente, per aver invitato la lista civica “Insieme per Cambiare” a partecipare ad un incontro al fine di informare i cittadini sui punti del programma e sulle forze politiche in campo per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, confermiamo e ribadiamo la nostra disponibilità a partecipare ad un confronto in simultanea nelle modalità già note, con la lista “Immagina aquesio”, di Alessandra Terrosi, alle ore 17 del giorno 28 settembre.

Cogliamo l’occasione per ricordare che tutti i punti del nostro programma elettorale, in particolare la creazione di posti di lavoro attraverso la promozione di pacchetti di incentivi per le aziende, la promozione di servizi socio sanitari ai cittadini, il rilancio del turismo, anche attraverso la riqualificazione dei centri storici, sono stati tutti esposti nei numerosi incontri fatti con i cittadini e che continueremo a fare nei prossimi giorni.

Lista civica Insieme per cambiare