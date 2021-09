I tumori del colon nella provincia di Viterbo: convegno

NewTuscia – VITERBO – I tumori del colon nella provincia di Viterbo: se ne parlerà venerdì 1 ottobre presso l’aula magna dell’Università della Tuscia, a partire dalle ore 9, in un convegno scientifico organizzato da Roberto Santoro, direttore della unità operativa di Chirurgia generale e oncologica dell’ospedale Belcolle. A lla manifestazione parteciperanno gli specialisti provenienti dalle maggiori strutture laziali.

Si tratta dalla prima di una serie di giornate di approfondimento, promosse dalla unità operativa viterbese, al fine di formare e aggiornare gli operatori sanitari attraverso il format degli incontri scientifici, pensati e realizzati con le caratteristiche della monotematicità e della multidisciplinarità.

“Questa formula – spiega Roberto Santoro – permette di analizzare a fondo la tematica oggetto nelle diverse fasi della gestione del paziente, con un focus sulle problematiche chirurgiche e sulla presa in carico da parte della struttura ospedaliera. L’obiettivo è migliorare la comunicazione tra i professionisti, accelerare i percorsi e stabilire protocolli di cura condivisi. Saranno occasioni per i professionisti che operano all’interno della Asl di Viterbo di potenziare e migliorare le interconnessioni già operative all’interno delle reti ospedaliere e di rafforzare il rapporto di integrazione tra ospedale e territorio, attraverso il prezioso coinvolgimento dei medici di famiglia della Tuscia”.

Gli incontri, che si svolgeranno in una unica giornata, avranno una cadenza semestrale e saranno accreditati per la formazione medica continua.

“Verranno trattati, in sequenza alternata – aggiunge Roberto Santoro -, argomenti di patologia oncologica e di patologia legata all’emergenza urgenza, cercando di fare il punto delle conoscenze attuali e delle prospettive future nel campo della biologia, della diagnostica e delle possibilità terapeutiche. Sarà l’occasione per confrontarci tra noi, discutere dei problemi, ascoltare grandi esperti provenienti dai migliori ospedali e università del nostro Paese, per migliorarci e raggiungere l’eccellenza, a vantaggio dei cittadini della nostra Provincia”.

“I tumori del colon-retto, oggetto del primo convegno monotematico del 1 ottobre – conclude il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti – rappresentano una delle patologie neoplastiche a maggiore incidenza, la cui cura vede il coinvolgimento di molteplici figure professionali: dal medico di medicina generale allo screening, fino a tutti gli specialisti coinvolti nel processo di prevenzione diagnosi e cura. Da anni la Chirurgia generale di Belcolle ha raggiunto livelli qualitativi di eccellenza grazie anche al lavoro del Gruppo multidisciplinare di oncologia digestiva (GMOD) che assicura la presa in carico e il miglior percorso per ciascun paziente. Il convegno farà il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive diagnostico-terapeutiche future”.