NewTuscia – TARQUINIA – Attivare tamponi salivari rapidi nelle scuole per monitorare i livelli di contagio tra gli studenti e prevenire situazioni di difficoltà legate alla diffusione del Covid-19: a lanciare questa proposta, quasi un anno fa esatto, a poche settimane dall’avvio dell’anno scolastico, era stato il consigliere comunale dottor Alberto Riglietti.

Che oggi esprime la propria soddisfazione nel valutare come, seppur un anno dopo, la sua idea abbia trovato applicazione pratica.

“In questi giorni le famiglie degli alunni delle scuole elementari stanno ricevendo una comunicazione – spiega Riglietti – che spiega come l’istituto sia stato scelto come scuola sentinella e come sarà possibile per i ragazzi essere sottoposti, su base volontaria e gratuita, al tampone salivare, meno invasivo di quello naso-orofaringeo”.

“Sono lieto di verificare come la nostra proposta di un anno fa fosse, quindi, così adatta a rispondere alle esigenze di sicurezza da essere, seppur in ritardo, ora indicata dalle autorità come soluzione. Speriamo questo, assieme alle altre precauzioni messe in campo, permetta a ragazzi e famiglie di vivere un anno di maggiore serenità”.