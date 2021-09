Arte, Baldini (Ci): “A Roma la mostra ‘alzati e cammina’, ripartire dalla bellezza”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

(9Colonne). “Questa mostra ha un valore internazionale. Esprime un’identità locale che segue tradizioni importanti. In mostra ci sono opere di artisti contemporanei di altissimo livello”. Maria Teresa BALDINI, deputata di Coraggio Italia parla così, alla Camera dei deputati, dell’esposizione “Alzati e cammina. La Resurrezione di Lazzaro”, in mostra al Complesso di Vicolo Valdina, a pochi passi da palazzo Montecitorio, a partire da domani e fino all’8 ottobre. ” L’arte – spiega – può aiutarci a superare questo periodo buio di pandemia e quindi deve essere valorizzata”. La collezione “Alzati e cammina. La Resurrezione di Lazzaro” – 40 quadri di artisti contemporanei – lascia per la prima volta San Miniato (Pisa) per raggiungere la Capitale. È proprio nel comune toscano, infatti, che da molti anni, in occasione del Palio di San Lazzaro, alla Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, vengono raccolti quadri sul tema della Resurrezione di Lazzaro: prima realizzati da artisti sanminiatesi, poi da artisti provenienti l’Accademia di Belle Arti di Brera.

Nasce così la collezione che è anche” un connubio perfetto dove la Toscana si lega alla Lombardia, una realtà molto importante per l’arte italiana”. A proposito del titolo della mostra BALDINI spiega: “‘Alzati è cammina’ è un auspicio di luce, di rinnovamento, quel rinnovamento che dovrebbe arrivare dopo un periodo buio come quello della pandemia che speriamo stia finendo. Aver portato alla Camera questa realtà è un auspicio importante”. “L’Italia deve ripartire dalla bellezza – continua la deputata – è il valore più prezioso che abbiamo. Il più forte. Turismo, tradizione, dall’enogastronomia al monumentale: in Italia non c’è niente che non possa essere competitivo con altri Paesi”. (PO / Gil)

