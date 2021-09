“Ampliare le competenze dell’Agente Immobiliare con l’Alta Formazione”

NewTuscia – VITERBO – Se il periodo di pandemia ci ha insegnato qualcosa è proprio che per raggiungere gli obiettivi prefissati nel nostro lavoro occorre una maggiore attenzione verso noi stessi e di come veniamo percepiti dagli altri.

La professione dell’agente immobiliare è da sempre direttamente collegata alla comunicazione, il nostro lavoro, infatti ci richiede di essere assertivi nei confronti del Cliente, di essere convincenti e persuasivi.



Da mesi stiamo lavorando a progettare un percorso di crescita personale e professionale creato ad hoc per i nostri agenti immobiliari associati, mirato proprio al miglioramento delle tecniche di comunicazione e di vendita.

Abbiamo progettato su misura un percorso in tre moduli che servirà all’agente immobiliare per imparare le migliori tecniche di comunicazione attraverso il coaching evolutivo e di definire gli obiettivi lavorativi attraverso la vendita relazionale in ottica strategica, con particolare riferimento al miglioramento delle

tecniche di potenziamento delle acquisizioni.

La Presidente F.i.m.a.a. Lazio Nord Loredana Badini: -“Oggi, affidandosi alla nostra associazione dicategoria, l’agente immobiliare avrà la possibilità di migliorare le proprie soft skills tanto importanti nel nostro lavoro. Ogni giorno, come professionisti, siamo chiamati a mettere in campo delle funzionali attività

di comunicazione che unite alle nostre competenze e conoscenze specifiche possono aiutare l’Agente Immobiliare a svolgere al meglio il proprio lavoro. Dobbiamo dare una percezione reale delle nostre potenzialità, spesso nascoste, ricercando il metodo per comunicare agli altri ciò che siamo, cosa facciamo e

soprattutto cosa potremmo fare per loro. Attraverso gli strumenti e la giusta formazione si può migliorare ed ottenere risultati eccellenti nella professione, partendo proprio da noi stessi. Questo è solo l’inizio per la nostra Associazione – conclude Badini – tante altre iniziative sono già in cantiere, non rimane altro che entrare a far parte delle nostra squadra, perché insieme si cresce meglio e di più”. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 14.00 presso la nostra sede in Via Monte San Valentino, 2 – Viterbo. Posti limitati – Green pass obbligatorio per l’accesso. Maggiori informazioni presso i nostri Uffici tel. 0761 1521636