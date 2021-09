Vitorchiano, cane precipita in un dirupo: provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Vitorchiano, nella strada provinciale che collega il paese a Grotte Santo Stefano. Un cane allontanatosi dal padrone era precipitato in un dirupo, a dare l’allarme l’uomo. Fortunatamente l’animale, dopo la caduta, si è fermato ad una profondità di 5-6 metri rispetto al piano stradale, nonostante il dirupo continuasse ancora per 30 metri circa. L’intervento si è rivelato particolarmente complesso e lungo, poichè nel punto dove si era fermato il cane non vi erano gli spazi tecnici per eseguire un recupero standard. Si è optato dunque per un recupero da punto sospeso con il cestello. Il cane era ovviamente spaventato, ma apparentemente in buone condizioni Le operazioni si sono concluse con successo, l’animale è stato recuperato e consegnato al padrone. Sul posto presente un veterinario privato che ha dato una grande mano, anche i carabinieri sul luogo, dato che è stato necessario chiudere la strada al traffico.