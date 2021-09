Un Monterosi grintoso ferma sull’1-1 il Palermo al Rocchi, la rete del pareggio è di Cancellieri

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Un Monterosi grintosa tiene testa al Palermo e recupera lo svantaggio iniziale dei siciliani, dovuto alla rete di Brunori al 21° del primo tempo, con una rete di Cancellieri e rendendosi pericolosa in diverse circostanze. I biancorossi di Mr.D’Antoni non riescono a centrare la prima vittoria in campionato, anche se hanno dimostrato di essere in crescita.

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

MONTEROSI (3-5-2): Borghetto; Piroli , Rocchi, Mbende; Polito, Parlati, Buglio, Di Paolantonio, Cancellieri, Polidori, Costantino.

A disposizione di Mr.David D’Antoni : Alia, Buono, Franchini, 1 Ferri Marini , Verde, Adamo, Sdaigui, Caon.

Allenatore: D’Antoni.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Perrotta, Marconi; Valente, De Rose , Dall’Oglio, Giron; Luperini, Fella; Brunori.

A disposizione di Mr.Filippi : Massolo, Marong, Floriano, Silipo, Odjer, Soleri, Almici, Corona, Peretti, Doda, Lancini.

Arbitro Signor : Carrione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Signori Bocca di Caserta e Camilli di Foligno.

Quarto Uomo: Nigro (Prato).

Note : Terreno in buone condizioni discreta presenza di pubblico con 800 spettatori e con rappresentanza ospite

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

2′ Giron a terra; il terzino si accascia e ha bisogno dell’intervento dello staff sanitario.

5′ Calcio di punizione interessante per il Monterosi per fallo di mano di Valente, che si conclude con un nulla di fatto.

7′ Viene ammonito Polito del Monterosi per brutto intervento su Brunori del Palermo.

8′ In questa fase di partita più Monterosi che Palermo. I padroni di casa sono in attacco più dei rosanero del Palermo.

11′ il Monterosi appare più propositivo sulla fascia sinistra dando non pochi grattacapi alla difesa del Palermo.

12′ Il Palermo si fa avanti per la prima volta nel match con il primo calcio d’angolo a favore. I rosanero però sprecano con un fallo in attacco dentro l’area del Monterosi.

Al 15° Monterosi aggressivo a metà campo, il Palermo nel primo quarto d’ora di partita fatica a trovare il bandolo della matassa il Monterosi pur non essendo mai pericoloso, mantiene il pallino del gioco e costringe spesso il Palermo sulla difensiva.

Al 19° Monterosi ancora in attacco, questa volta con Cancellieri che prova il cross, ma ancora un super Buttaro la butta in angolo.

Al 20° padroni di casa pericolosi con Di Paoloantonio, la sua conclusione è ribattuta dalla difesa del Palermo che fa muro.

Al 22° il Palermo passa in vantaggio con Bomber Brunori che di testa devia in rete un cross molto preciso di Dall’Oglio, il pallone si insacca all’angolo destro del portiere Borghetto del Monterosi.

Al 26° grande intervento difensivo di Buttaro che anticipa l’attaccante Costantino del Monterosi. Il Palermo dopo la rete del vantaggio prende coraggio e conquista campo.

Al 31° grande conclusione di Di Paoloantonio centrocampista del Monterosi che si perde di poco a lato della porta siciliana.

Al 33′ il Palermo risponde con una conclusione in porta dopo una bella azione di De Rose che rompe il pressing avversario e, dopo uno scambio con Fella, va subito al tiro, ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa della porta difesa dall’estremo del Monterosi.

Al 38° i biancorossi padroni di casa si rendono pericolosi con Giron che anticipa Buglio, appostato sull’area piccola, che stava per battere a rete a colpo sicuro.

Al 40° Il Monterosi prova un forcing per giungere al pareggio e si rende pericolosa in attacco con le incursioni di Cancellieri. Il Palermo risponde con azioni veloci di rimessa.

La prima frazione è terminata sul risultato di 1-0 per il Palermo.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 3′ della ripresa il Monterosi inizia attaccando e ci prova con un cross dentro l’area di rigore rosanero. Polidori tenta la rovesciata, ma colpisce in pieno Giron; fallo in attacco.

Al 5° arriva la rete del pareggio del Monterosi con Cancellieri il migliore in campo dei padroni di casa, che segna un bel gol dal limite dell’area, calciando la palla sul palo lontano, il portiere del Palermo Pelagotti non ci arriva.

Il pareggio galvanizza il Monterosi e il Palermo soffre la carica agonistica dei biancorossi di Mr.D’Antoni.

All’11′ I rosanero provano a rispondere battendo due calci d’angolo in pochi minuti: entrambi però non portano al tiro in porta.

Al 15° Doppio cambio per i rosanero: fuori Luperini e Giron; entrano in campo Almici e Odjer.

Al 17° viene ammonito Parlati del Monterosi per fallo su Odjer.

Al 19′ viene ammonito l’attaccante Polidori del Monterosi per proteste contro l’arbitro.

Nonostante il pareggio subito a inizio ripresa, il Palermo non riesce a riversarsi in attacco. Non c’è stata la reazione aspettata dopo il gol di Cancellieri; i rosanero soffrono molto il pressing del Monterosi.

Al 23° Cambio per il Palermo: entra Floriano; esce l’attaccante Fella

Al 24′ Doppio cambio per il Monterosi: escono Parlati e Buglio; entrano in campo Franchini e Adamo.

Al 31′ il Palermo si rende pericoloso con Floriano, con un tiro dalla trequarti, che però viene murato dalla difesa dei padroni di casa.

Al 33° viene ammonito Odjer del Palermo per un fallo su Costantino.

Al 33° viene ammonito il difensore Mbende del Monterosi per fallo su Valente

Al 36′ viene ammonito Perrotta del Palermo per aver reagito veementemente a una simulazione di Costantino.

Al 37° Doppio cambio nel Palermo: escono Dall’Oglio e Brunori; al loro posto fanno ingresso in campo Silipo e Soleri.

Al 39° Mr.D’Antoni del Monterosi provvede anch’egli ad un cambio: esce Polidori, un attaccante; al suo posto entra Caon un’altra punta fresca.

Finale di gara nervoso e spezzato da falli.

Al 42° Altro cambio nelle fila dei biancorossi padroni di casa: Esce Rocchi per infortunio; al suo posto entra Verde.

Al 45° Il Monterosi ci prova in contropiede e va vicino al vantaggio con un bel tiro da fuori, respinto prontamente e senza difficoltà dal portiere Pelagotti del Palermo.

L’arbitro concede 5 minuti di recupero

Al 46° Palermo vicino al vantaggio su ribaltamento di fronte con una bella azione di Silipo che scarica per Valente, quest’ultimo solo in area impiega troppo tempo a tirare e la sua conclusione di sinistro viene respinta da un difensore.

Al 50° è ancora Odjer per l’ultima occasione della partita, ma il suo tiro è di poco alto sopra la traversa.

Fonte foto: Sito ufficiale Monterosi calcio

RISULTATI DELLA 5° GIORNATA D’ANDATA

MONTEROSI-PALERMO 1-1

AVELLINO-POTENZA 1-0

BARI PAGANESE 1-1

CAMPOBASSO-FIDELIS ANDRIA 1-3

FOGGIA-JUVE STABIA 1-1

VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI 3-1

PECERNO-MESSINA 2-1

TARANTO-LATINA 2-0

VIBONESE-TURRIS 1-4

CATANZARO-CATANIA SI GIOCA LUNEDI SERA

CLASSIFICA

BARI 11

TARANTO 10

MONOPOLI 10

VIRTUS FRANCAVILLA 9

PICERNO 8

PAGANESE 8

JUVE STABIA 7

AVELLINO 7

CATANZARO 6

PALERMO 6

FOGGIA 6

CAMPOBASSO 5

MESSINA 5

LATINA 5

POTENZA 3

MONTEROSI 3

CATANIA 3 (-2)

VIBONESE 2

PROSSIMO TURNO

TARANTO-MONTEROSI

MESSINA-BARI

FIDELIS ANDRIA-FOGGIA

LATINA-JUVE STABIA

MONOPOLI-PICERNO

PAGANESE-VIBONESE

PALERMO-CAMPOBASSO

POTENZA-VIRTUS FRANCAVILLA

CATANIA-TURRIS SI GIOCA IL 30 SETTEMBRE 2021

AVELLINO-CATANZARO SI GIOCA IL 30 SETTEMBRE 2021