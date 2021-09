Restauro antiche porte in legno del centro cittadino, lunedì 27 settembre lavori a porta della verità

L’assessore Allegrini: “Traffico interrotto dalle ore 9,30 alle ore 18 fino al termine dell’intervento. Sarà consentito accesso e deflusso studenti”

NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli interventi di restauro alle antiche porte in legno del centro cittadino. Dopo Porta San Pietro e Porta Romana ora è la volta di Porta della Verità. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, che aggiunge: “L’intervento avrà inizio lunedì 27 settembre. Come ho avuto già modo di spiegare, le porte non possono essere spostate.

L'intervento di restauro deve avvenire sul posto, per questa porta in particolare vista la presenza delle lunetta di legno fissa. Anche in questo caso si rende pertanto necessario interrompere il traffico. Come da apposita ordinanza, da lunedì 27 settembre fino a conclusione dell'intervento di restauro, dalle ore 9,30 alle ore 18, sarà istituito il divieto di transito sia in entrata che in uscita da Porta della Verità. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su via della Verità, tratto di mt. 10 ca. nell'area contermine Porta della Verità.

Abbiamo voluto evitare la chiusura del traffico in concomitanza con l’orario di ingresso delle scuole – aggiunge l’assessore Allegrini -. Il cantiere sarà comunque organizzato per consentire anche il deflusso degli studenti del plessi scolastici ubicati nei pressi della stessa Porta della Verità. La ditta che eseguirà l’intervento sospenderà infatti lavori per il tempo necessario al deflusso degli stessi studenti.

Ci scusiamo per gli inevitabili disagi con negozianti e residenti, ricordiamo che via Mazzini sarà comunque regolarmente accessibile da Porta Romana, attraverso via Vetulonia, o da piazza Fontana Grande attraverso via della Pace”.