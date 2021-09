Parrocchia Immacolata Concezione, svolto l’incontro “Sulle orme dei Santi”

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Nel primo giorno del Triduo in onore dei SS. FIDENZIO E TERENZIO, venerdì 24 settembre 2021, si è svolto l’incontro sul tema: SULLE ORME DEI SANTI. IL SERVO DI DIO PIER LUIGI QUATRINI, IL DON PICCOLO DI CIVITA CASTELLANA. Sono intervenuti d. Augusto Mascagna, Delegato episcopale per la Causa di beatificazione del Servo di Dio e Valentina Karakhanian, postulatrice.

Sono stati presenti suor Francesca Pizzaia, superiora suore alcantarine di s. Rosà, Viterbo, d. Gianpiero Paolocci, d. Alfredo di Napoli, parroco di Bassano in Teverina e membro della commissione storica per la Causa di Beatificazione, dott. Alessandro Romoli, Sindaco di Bassano in Teverina. Don Pier Luigi, sacerdote dei nostri giorni e della nostra diocesi di Civita Castellana ha testimoniato il Vangelo attraverso la vita e la pastorale parrocchiale. Chiediamo a lui di pregare per i nostri giovani e per la Diocesi.

Parrocchia Immacolata Concezione di Bassano in Teverina