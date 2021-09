Lo spot promozionale della città di Viterbo da oggi alla stazione centrale di Milano

L’assessore al turismo De Carolis: “Una straordinaria occasione di promozione per il capoluogo della Tuscia e per tutto il viterbese”

NewTuscia – VITERBO – Da questa mattina, sugli schermi della Stazione Centrale di Milano, per i viaggiatori Frecciarossa e non solo, lo spot promozionale della città racconta lo straordinario patrimonio di arte, natura e cultura di Viterbo. A darne notizia è l’assessore al turismo Marco De Carolis, che aggiunge: “Prosegue così, dopo quanto fatto al porto di Civitavecchia e all’aeroporto di Fiumicino, l’impegno finalizzato alla sempre maggiore visibilità della città di cui dobbiamo saper cogliere fino in fondo tutte le opportunità.

Un progetto che incrocia il lavoro istituzionale costruito con pazienza in questi anni con quello fatto dalle imprese dell’accoglienza, che hanno vissuto un periodo di grandissima difficoltà e che ora possono ripartire in questa rinnovata sinergia tra pubblico e privato.

Ringrazio gli uffici che in queste ultime settimane hanno lavorato senza sosta – ha concluso l’assessore De Carolis – affinché si arrivasse a compiere questo ulteriore passo verso la crescita della nostra città come destinazione turistica”.