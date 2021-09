Lezioni di Democrazia di Caffeina oltre le 100mila visualizzazioni. Prossimo appuntamento con Fausto Bertinotti

NewTuscia – VITERBO – Oltre 20 eventi trasmessi in streaming sulla pagina Facebook di Caffeina per un totale che ha di molto superato le 100mila visualizzazioni. Sono i risultati di Lezioni di Democrazia, evento annuale organizzato dalla Compagnia del Teatro Caffeina che è arrivato alla sua quarta edizione, imponendosi come punto di riferimento nel panorama della cultura, del dibattito e dell’approfondimento italiano. Tanti gli ospiti da Aldo Cazzullo a Fabio Martini, da Concetto Vecchio a Filippo Ceccarelli, da Giovanni Orsina a Fabrizio Roncone senza dimenticare Danilo Chirico, Mattia Feltri, Sofia Ventura e Anna Zafesova.

La kermesse non è finita: continuano gli appuntamenti musicali di Lezioni di democrazia in Jazz con il prossimo evento venerdì 4 settembre; e tutto è già pronto per gli eventi di ottobre che concluderanno il ciclo, con Fausto Bertinotti, già presidente della Camera dei Deputati e Giancarlo Torricelli che dialogano su “Art. 1 – Fondata sul lavoro” il prossimo 5 ottobre alle ore 17.30. Altro grande evento è quello, un’ora dopo, con Massimiliano Coccia, giornalista de l’Espresso, che ci racconterà l’ultimo grande libro inchiesta “Fuori i mercanti dal tempio” mentre alle 19 Chiara Moroni sarà a Viterbo con “La comunicazione politica nella società emotiva”.

Grande l’evento finale, per l’occasione nella Sala Conferenze di Unindustria a Valle Faul: in collaborazione con “I Pirati della Bellezza festival della parola e del pensiero”, protagonista è la storia con “I diari degli anni di piombo” di Giulia Andreotti a cura della figlia, Stefania Andreotti. Fatti trasportare dalla cultura di Caffeina.

Caffeina