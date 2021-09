ViterboGuitarFestival 2021: 25 e 26 settembre

NewTuscia – VITERBO – Doppio appuntamento il 25 e il 26 settembre con due eventi dedicati all’ottocento chitarristico. Sabato 25 alle ore 21:15 presso la Chiesa di San Pellegrino ad ingresso libero, avrà luogo il concerto dal titolo “Dialoghi armonici tra strumenti storici” che vedrà esibirsi due artisti d’eccezione: il chitarrista Stefano Magliaro (Docente presso il Conservatorio di Latina) e il fortepianista Salvatore Biancardi (Docente presso il Conservatorio di Napoli) “.

Gli strumenti che verranno utilizzati sono una chitarra Renè Lacote del 1823 ed un Fortepiano di Liuteria Austriaca del 1835 ca. Verranno eseguite musiche di F.Molino, F.Carulli, M.Carcassi e M.Clementi.

Domenica 26 presso la Sala Mendel della Chiesa della Trinità sita a Piazza della Trinità avrà luogo una Mostra di liuteria storica ed una conferenza dal titolo “Gli autori dell’ottocento e le loro chitarre” evento mai realizzato prima a Viterbo. L’esposizione di dieci chitarre originali dell’ ottocento sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19 il chitarrista e collezionista M° Stefano Magliaro terrà una conferenza incentrata sull’esposizione delle caratteristiche di questi preziosi strumenti. Alcuni degli strumenti più importanti presenti alla mostra: G. Fabbricatore 1823, A. Guadagnini 1840, L. Panormo 1839, R. Lacote 1823, Chitarra-Lira Blayse 1810, E. Klimits 1857, Shalè 1823.

L’Associazione MotoPerpetuo ha messo in atto tutte le misure di sicurezza anti Covid per garantire a tutti una partecipazione serena ai nostri eventi, a questo proposito per evitare assembramenti consigliamo la prenotazione. Il green pass è obbligatorio.

Un ringraziamento al Comune di Viterbo che da anni patrocina i Corsi Internazionali di Musica “Città di Viterbo” e il ViterboGuitarFestival, e a Don Mario Brizi che con grande disponibilità ci offre la possibilità di realizzare i nostri concerti nella bellissima Chiesa di San Pellegrino.

Nell’invitare tutti a partecipare alle iniziative della nostra manifestazione, ci auguriamo un convinto sostegno da coloro che vogliono una città sempre più ricca di musica e cultura.

Per info e prenotazioni : gloriacannone@hotmail.it Direttore Artistico Tel: 3336322041 – 3479514581 Andrea Pascucci