“Salvare il futuro non ha prezzo”. La manifestazione di Roma di ragazzi di “Fridays for future”

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ROMA – Roma Al grido “salvare il futuro non ha prezzo” gli studenti del Fridays for future hanno sfilato anche in centro a Roma, come in tutta Italia e nel mondo. “Gli effetti della crisi climatica sono sempre più devastanti, non possiamo stare fermi mentre il nostro presente e futuro bruciano!” hanno sottolineato gli organizzatori lanciando l’iniziativa

Centinaia i ragazzi al corteo che da piazza Vittorio sfila per le strade del centro della Capitale fino a piazza della Repubblica. Disagi per il traffico in zona.

Queste le prese di posizione del mondo politico alle manifestazioni globali, svoltesi in Italia nelle principali città.

Nell’ambito del Summit virtuale sul clima, Draghi ha dichiarato : “Venuti meno all’accordo di Parigi, conseguenze catastrofiche” Draghi al vertice EUMed rilancia l’allarme sul clima: non c’è più tempo, dice, gli incendi sono una lezione per tutti. E anche la crisi afghana dimostra che sulla difesa comune europea non si può più aspettare. Biden: “Il rapporto Onu è un codice rosso per l’umanità”. Il segretario generale dell’Onu Guterres: “Alto rischio fallimento della Cop26”.

LTweet 18 settembre 2021 “Voglio esprimere solidarietà al premier per i terribili incendi di questa estate. Le esperienza che abbiamo vissuto, con incendi dalla Turchia al Portogallo, è forse la lezione migliore per procedere con rapidità e determinazione nella lotta ai cambiamenti climatici. Questa esperienza ci dice che non c’è tempo, non c’è possibilità di dilazionare o ritardare, perché i costi che i nostri paesi e i nostri cittadini sarebbero immensi”. Così il premier Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunte al termine del vertice EuMed9 ad Atene.

I leader dei nove Paesi europei del Mediterraneo invocano un’azione urgente per affrontare il peggioramento della crisi climatica e per costruire un futuro sostenibile nella regione mediterranea. Nella dichiarazione conclusiva del vertice di Atene, i leader di Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Malta, Portogallo e Spagna, oltre alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, affermano che il Mediterraneo sta soffrendo “danni ambientali senza precedenti le capacità di risposta sono arrivare al limite”. Per questo, la loro “forte convinzione è che sia necessaria un’azione globale urgente e ambiziosa a livello nazionale, regionale e locale”. Si è discusso anche di difesa europea “Al vertice abbiamo discusso anche la questione della difesa europea.

Gli eventi degli ultimi mesi stanno portando a un profondo riesame delle nostre relazioni internazionali, un riesame la cui conclusione non può essere che il rafforzamento della sovranità e della difesa europea. Si è iniziata un riflessione sugli aspetti organizzativi: è solo l’inizio ma sono certo che questa riflessione ci accompagnerà negli anni a venire. Ma anche qui non c’e’ molto tempo da aspettare. Abbiamo inoltre discusso anche della sicurezza del Mediterraneo, della parte più vicina, come Libia e Tunisia. La situazione è instabile ma tutti i paesi hanno detto che vogliono contribuire al mantenimento della stabilità”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, ad Atene al termine del vertice Il video messaggio di Draghi per il Summit sul Clima alla Casa Bianca.

E Mario Draghi è intervenuto, con un video messaggio al Forum delle Maggiori Economie sull’Energia e il Clima (Mef), promosso dal Presidente Usa Biden. “Con l’accordo di Parigi ci siamo impegnati a contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. La maggior parte dei nostri paesi ha rinnovato questo impegno nelle recenti riunioni del G20. Tuttavia, dobbiamo essere onesti nei confronti di noi stessi: stiamo venendo meno a questa promessa. Se continuiamo con le politiche attuali, raggiungeremo quasi 3 gradi di riscaldamento globale entro la fine del secolo” con “conseguenze catastrofiche”. Tra gli obiettivi attesi un impegno da Usa, Ue e altri Paesi a ridurre il loro uso del metano, un potente gas serra.

Il vertice arriva a meno di due mesi prima della Cop26, la conferenza Onu a Glasgow dove ci si aspetta che quasi 200 nazioni annuncino tagli delle emissioni più ambiziosi di quelli fissati precedentemente per evitare il surriscaldamento del pianeta. “Dobbiamo agire e dobbiamo agire ora contro il cambiamento climatico”: lo ha detto il presidente Usa Joe Biden aprendo i lavori del Mef, Major Economies Forum on Energy and Climate, al quale partecipano almeno sette leader mondiali, tra cui il premier britannico Boris Johnson. Biden ha citato il recente rapporto Onu sul clima, sottolineando che esso “rappresenta un codice rosso per l’umanità”.

Nelle ultime due settimane, ha ricordato, “ho girato per gli Stati Uniti e ho visto i disastri creati dagli uragani, dalle inondazioni e dagli incendi, tutti fenomeni che si sono verificati in molte altre aree del mondo”. Biden ha poi rivendicato il nuovo ruolo degli Usa nella battaglia per il clima: “Gli Stati Uniti sono tornati protagonisti per affrontare la crisi climatica. Il tempo per agire è poco e siamo vicini a un punto di non ritorno”. Il presidente Usa ha inoltre spiegato che “la crisi climatica rappresenta anche una grande opportunità per creare lavoro”. Guterres: “Alto rischio fallimento della Cop26” “Il mondo è su un percorso catastrofico verso 2,7 gradi di riscaldamento globale. C’è un alto rischio di fallimento della Cop26. È chiaro che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, abbiamo bisogno di più ambizione in materia finanziaria, di adattamento e mitigazione”, ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

“I Paesi sviluppati devono mantenere l’impegno di mobilitare 100 miliardi di dollari l’anno per sostenere l’azione per il clima nelle nazioni in via di sviluppo”, ha aggiunto, sottolineando che il rapporto annuale dell’Ocse rivela un gap di almeno 20 miliardi di dollari. “La lotta al cambiamento climatico avrà successo solo se tutti in questa stanza si uniranno per promuovere più ambizione,più cooperazione e più credibilità – ha affermato ancora Guterres -.

Il mondo richiede che tutti noi, ma essenzialmente voi, in quanto principali economie del mondo, agiate immediatamente per condurci verso un futuro sostenibile”. Von der Leyen: “Stabilita tabella marcia Ue per Cop26” “Positiva discussione al Major Economies Forum convocato dal presidente Joe Biden in vista della conferenza CopP26.

L’Unione europea ha stabilito una tabella di marcia e invita gli altri a fare altrettanto. Rafforzeremo l’Alleanza per la riduzione del metano. I nostri partner devono intensificare i finanziamenti per il clima“. Così su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha partecipato al Forum in video conferenza. –