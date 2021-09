Clima. Lombardi: “A friday for future, sono a vostra disposizione”

Già insieme a Civitavecchia per realizzare primo Distretto Energie rinnovabili del Lazio

NewTuscia – ROMA – “Oggi tornano in piazza, dopo i mesi più duri di pandemia, i ragazzi di Friday For Future e noi decisori politici siamo invece nelle piazze delle campagne elettorali. Da qui, da queste piazze, dobbiamo ascoltare la voce forte, alta e fiera, dei nostri ragazzi che urlano e pretendono diritti per il loro futuro. Noi come Regione Lazio abbiamo creato l’Assessorato alla Transizione Ecologica di cui mi onoro di essere l’assessore.

Stiamo partendo proprio insieme con i ragazzi di Friday for Future di Civitavecchia, e tutta la comunità locale, per dare ad una prima città del Lazio un nuovo futuro sostenibile. Stiamo trasformando quel comprensorio nel Distretto delle Energie Rinnovabili della nostra regione. Ascoltiamo la loro voce, io sono in piazza qui ma sono in ascolto della vostra voce, sono con voi e sono a vostra disposizione”.

Così in un video su Instagram Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica della Regione Lazio, durante il tour elettorale con Giuseppe Conte in provincia di Latina, rivolgendosi ai ragazzi di Friday for Future in occasione delle manifestazioni di oggi per il primo Sciopero per il Clima dopo mesi di pandemia.