Stasera alle 21 puntata inaugurale di Luce Nuova sui fatti

NewTuscia – VITERBO – Una puntata che si preannuncia stellare. E’ quella inaugurale di stasera che aprirà la seconda edizione di “Luce Nuova sui fatti”.

E con un super ospite: Riccardo Bonucci, fratello del campione europeo Leonardo. Entrambi viterbesi doc e calciatori, Riccardo ex di lusso.

Tutta la rinnovata squadra del programma giornalistico di approfondimento tematico e scientifico, condotto da Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni, si presenterà e verranno illustrate tutte le novità dell’edizione 2021/2022 di “Luce Nuova sui fatti”.

Rimane la suddivisione settimanale per ambiti tematici ma con significative novità. Confermate, per i primi tre giovedì del mese, le puntate di cronaca, politica e cultura (con l’aggiunta alla politica dell’informazione economica), mentre nella quarta puntata ci sarà un programma nel programma: Il Lazio degli Eventi. Il turismo entra nel palinsesto fisso e sarà, con Il Lazio degli Eventi, parte integrante di “Luce Nuova sui fatti”. A fare le interviste sul campo Alessia Mancini.

Altra novità la rubrica di approfondimento politico “Visti da vicino” a cura del conduttore Gaetano Alaimo. Un faccia a faccia mensile per parlare a viso aperto con i protagonisti della politica provinciale e regionale. Un’altra novità sostanziale della seconda edizione sarà la suddivisione delle prime tre settimane in due parti: quella ordinaria “solita” e una seconda di ulteriore approfondimento tematico. Nella seconda parte della puntata di cronaca ci sarà lo spazio di Alaimo “Il punto del Direttore” che tratterà di temi sull’attualità di cronaca locale e regionale con ospiti e il parere del direttore di NewTuscia.it.

Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes.eu, sarà la protagonista della seconda parte della puntata dedicata a politica ed economia: con “Together” farà interviste nel campo del sociale e del terzo settore. Nella terza settimana di programmazione, dedicata alla cultura, ci sarà la seconda parte della trasmissione dedicata ad “Aut Aut”, la rubrica culturale a cura di Emanuela Ferruzzi. Lo sport completerà il palinsesto “ordinario” del programma.

Altra novità assoluta della seconda edizione di “Luce Nuova sui fatti” saranno le ben 12 rubriche mensili tematiche che saranno “spalmate” nelle prime 3 puntate del mese.

Non resta che aspettare il via della seconda edizione di “Luce Nuova sui fatti” questa sera alle 21 su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social:

https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti

https://www.instagram.com/lucenuovasuifatti/

https://t.me/lucenuovasuifatti

“Luce Nuova sui fatti” andrà in onda dalla seconda metà di settembre ogni giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord (canali 94 e 848 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it.