Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C dopo la 4° Giornata d’andata

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La formazione biancorossa del Monterosi sfiora il colpaccio esterno sul campo del Potenza. I ragazzi di Mr.David D’Antoni allo stadio Alfredo Viviani di Potenza hanno disputato una grande partita, sfiorando in diverse occasioni la rete del vantaggio nel corso della gara. Nel finale la formazione del Monterosi è andata in rete con un colpo di testa del difensore Mbende (ex Viterbese a cui il Campo del Potenza sembra portare bene, lo scorso anno con la Viterbese segnò due reti di testa su calcio d’angolo che permisero ai gialloblù poi di vincere nel finale in rimonta per 3-2), su cross Di Paolonatonio; ma proprio mentre assaporava la gioia della prima vittoria nei professionisti è arrivata al 90° la rete del pareggio dei rossoblù lucani di Coccia. Un pari prezioso quello colto dal Monterosi che ha evidenziato una buona forma fisica, buone individualità e gioco di squadra in crescita costante.

Domenica allo stadio Rocchi di Viterbo arriverà il Palermo reduce dal pari interno a reti inviolate 0-0 con il Catanzaro e sarà certamente un grosso banco di prova per i biancorossi che sono apparsi in progresso.

Il Bari invece espugna per 2-1 il campo del Catania e con questo successo si porta in vetta alla classifica, il Catania in questo avvio di stagione appare in difficoltà specie in difesa dove appare troppo vulnerabile. Il Bari ospiterà in casa la Paganese formazione campana reduce dal successo interno per 2-1 sul Taranto, i biancorossri del Bari cercheranno di sfruttare al meglio il turno interno per cercare di mantenere la vetta della classifica.

Il Taranto, dopo la battuta d’arresto in trasferta sul campo della Paganese, giocherà allo stadio Iacovone di Taranto ospitando il Latina reduce dal pari interno per 1-1 con il Foggia di Mr.Zeman. I rossoneri Foggiani invece riceveranno in casa la Juve Stabia che proviene da un pari interno a reti inviolate 0-0 con il Campobasso.

I rossoblù molisani, dopo il prezioso pareggio esterno di Castellammare di Stabia, ospiteranno la Fidelis Andria tra le mure amiche, i bianco-azzurri pugliesi sono reduci dal pari interno per 1-1 con la Vibonese.

Il Potenza dopo il pari ottenuto in casa in extremis con il Monterosi giocherà in trasferta allo stadio Partenio di Avellino, una trasferta non certo facile per i rossoblù Lucani che sono nei bassifondi della classifica.

La Turris dopo la sconfitta rimediata per 3-1 in Coppa Italia con la Viterbese, ha subito una nuova battuta d’arresto interna per 1-0 ad opera del Picerno, giocherà sul campo della Vibonese, mentre i Lucani del Picerno, riceveranno la visita del Messina, che ha superato in casa di misura per 1-0 la Virtus Francavilla.

I giallorossi del Catanzaro di Mr.Antonio Calabro ospiteranno in casa il Catania, una partita dal grande fascino visto il blasone delle due compagini.

Il Monopoli ha giocato in casa nel posticipo televisivo del lunedì sera contro l’Avellino pareggiando 0-0 dopo una gara molto combattuta dal punto di vista agonistico. Il Monopoli il prossimo turno giocherà in casa sul campo della Virtus Francavilla, in un derby pugliese molto importante per la classifica mentre l’Avellino ospiterà il Potenza.

Un girone molto difficile con molte realtà e piazze importanti che aspirano a fare il grande salto nella cadetteria, sarà anche quest’anno un campionato avvincente e dall’esito incerto, con molte squadre out siders come ad esempio il Campobasso o lo stesso Monopoli o la Virtus Francavilla che potrebbero recitare la parte della squadra rivelazione della stagione.

RISULTATI DELLA 4° GIORNATA D’ANDATA

JUVE STABIA-CAMPOBASSO 0-0

CATANIA-BARI 1-2

LATINA-FOGGIA 1-1

MESSINA-V.FRANCAVILLA 1-0

PAGANESE-TARANTO 2-1

PALERMO-CATANZARO 0-0

POTENZA-MONTEROSI 1-1

TURRIS-PICERNO 0-1

F.ANDRIA-VIBONESE 1-1

MONOPOLI-AVELLINO 0-0 GIOCATA LUNEDI SCORSO

CLASSIFICA

BARI 10

MONOPOLI 10

PAGANESE 7

TARANTO 7

CATANZARO 6

V.FRANCAVILLA 6

JUVE STABIA 6

PALERMO 5

FOGGIA 5

LATINA 5

CAMPOBASSO 5

PICERNO 5

TURRIS 4

AVELLINO 4

POTENZA 3

CATANIA 3 (-2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

FIDELIS ANDRIA 2

VIBONESE 2

MONTEROSI 2

PROSSIMO TURNO

AVELLINO-POTENZA

PICERNO-MESSINA

BARI-PAGANESE

CAMPOBASSO-FIDELIS ANDRIA

FOGGIA-JUVE STABIA

MONTEROSI-PALERMO

TARANTO-LATINA

VIBONESE-TURRIS

VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI

CATANZARO-CATANIA