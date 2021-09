Agricoltura sociale e prevenzione gioco d’azzardo, al via due progetti di Alicenova

“Innesta” e “Game Over” sono finanziati dalla Regione Lazio e coinvolgono numerose realtà della Tuscia e oltre

NewTuscia – VITERBO – Al via due importanti progetti della cooperativa sociale Alicenova, finanziati dalla Regione Lazio, uno nell’ambito dell’agricoltura sociale e l’altro finalizzato alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo tra gli adolescenti.

Il primo, dal titolo “Innesta“, coinvolge un’ampia rete di produttori e cooperative sociali del Viterbese, di cui Alicenova è capofila, per sviluppare ben 25 percorsi di inclusione socio-lavorativa rivolti a persone con disabilità o disagio psichico e a giovani in condizioni di svantaggio e migranti. “Innestare significa evolvere, grazie e attraverso la diversità – spiegano i responsabili – sviluppando un modello di inserimento socio-lavorativo in condizioni svantaggiate nella filiera dell’agricoltura sociale nella provincia di Viterbo“. L’impatto e i benefici dell’agricoltura sociale si concretizzano attraverso tre elementi essenziali proposti dal progetto: inclusione sociale, valorizzazione del territorio attraverso lo sviluppo dell’economia locale e promozione del consumo sostenibile e della biodiversità agricola.

L’altro progetto si chiama “Game Over” e si svolgerà negli istituti scolastici superiori del Lazio. Si prefigge come obiettivo la prevenzione e il contrasto delle patologie connesse al gioco d’azzardo presso gli adolescenti attraverso interventi innovativi. Nell’ambito della co-progettazione prevista dal bando, Alicenova si è aggiudicata l’area della provincia di Viterbo. “Game Over“, dopo aver mappato e monitorato il fenomeno nelle scuole della Tuscia, intende prevenire questa dipendenza attraverso l’attivazione di percorsi e contenuti educativi e psicologici rivolti ai ragazzi, formazione dedicata agli educatori e azioni di informazione e sensibilizzazione destinate alle comunità locali, con particolare attenzione ai giovani. Il tutto contribuendo a costruire una rete regionale di iniziative e sportelli dedicati, in collaborazione con ASL, scuole e Federconsumatori Lazio.

Per ulteriori informazioni: info@alicenova.it – 0766.842752.

COOPERATIVA SOCIALE ALICENOVA