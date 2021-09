Ultimo fine settimana con le visite guidate teatralizzate a Palazzo Doria Pamphilj

NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO – Ultimi appuntamenti estivi sabato 25 e domenica 26 settembre a Palazzo Doria Pamphilj con le straordinarie visite allo storico palazzo. Si conclude il ciclo di eventi che hanno accompagnato l’estate sammartinese, grazie all’intervento della Regione Lazio, che ha ridato vita allo storico Palazzo, simbolo del piccolo borgo, e affidato a LAZIOcrea la gestione degli appuntamenti estivi, con il coinvolgimento di associazioni locali.

Alle ore 18.00 la Compagnia teatrale Danilo Morucci, insieme allo storico Pamphiliano, Colombo Bastianelli, guiderà i visitatori per circa un’ora e mezza in un percorso guidato e teatralizzato alla scoperta della storia della principesca struttura, attraverso aneddoti e curiosità del borgo di San Martino al Cimino, con intermezzi recitati in abiti d’epoca.

Palazzo Doria Pamphilj, appartenuto a Olimpia Maidalchini Pamphilj, cognata di Papa Innocenzo X, che volle qui a San Martino il suo feudo, sorge accanto all’Abbazia ed era usato originariamente dai monaci come ospedale, poi trasformato in un sontuoso palazzo signorile utilizzando i materiali provenienti dall’altro palazzo di famiglia di Donna Olimpia, quello di piazza Navona a Roma. Sarà possibile visitare il locale medievale, sottostante il piano stradale, noto come “Cantinone” (l’antico Hospitale dell’abbazia), il piano rialzato (con la vasta sala Aldobrandini), il mezzanino e il piano nobile (con la splendida Sala Olimpia e le altre stanze impreziosite da soffitti lignei e fregi decorati).

Palazzo Doria Pamphilj è sostenuto da Fondazione Carivit.

PROGRAMMA

Sabato 25 settembre e domenica 26 dalle 18.00 alle 19.30

PERCORSO IN COSTUME DEL XVII SECOLO – Sala Aldobrandini- cantinone e sala regia,

Visita a Palazzo Doria Pamphilj con spiegazione storica del pamphiliano Colombo Bastianelli ed intermezzi recitati con personaggi tratti dalle vicende della storia del borgo di San Martino al Cimino.

A cura della compagnia teatrale Danilo Morucci.