Covid. Zingaretti: “Nel lazio al 90% la popolazione con doppia vaccinazione”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Nel Lazio “siamo al 90% della popolazione con la doppia vaccinazione e il Covid quasi non uccide più i vaccinati; dopo quasi due anni guardiamo con fiducia al futuro”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso dell’intervento al Forum Sostenibilità organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con la Santa Sede e con il patrocinio della Pontificia Accademia per La Vita e della Embajada de Honduras ante la Santa Sede.

AMBIENTE, ZINGARETTI: BATTAGLIA CLIMA, CON REGOLE E SCIENZA, COME CONTRO-COVID

La battaglia per il clima va combattuta subito, “non c’è più tempo”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti al Forum sostenibilità organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con la Santa Sede e con il patrocinio della Pontificia Accademia per La Vita e della Embajada de Honduras ante la Santa Sede. Per Zingaretti è indispensabile “sottolineare l’urgenza di mettersi in moto”, e farlo “con la consapevolezza che di fronte alla più grande pandemia della storia del dopoguerra, noi stiamo vincendo e stiamo vincendo non per tornare indietro ma per guardare al futuro e lo facciamo affidandoci alla scienza”.

“Anche sull’ambiente occorre lo stesso metodo”, prosegue, che si basa sul valutare con l’aiuto della scienza, per poi costruire regole e meccanismi, con l’obiettivo di “superare ritardi e pigrizie”.

Sui rischi legati ai cambiamenti climatici, “sappiamo ormai tutto di quello che accadrà e lo vediamo già adesso”.