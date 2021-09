Coppa Italia Serie D: Atletico Uri-Trastevere 0-3

NewTuscia – ROMA – Buona la prima per il Trastevere, che debutta ufficialmente nella stagione 2021/22 con un successo in casa dell’Atletico Uri nel primo turno della Coppa Italia di Serie D. Gara vivace fin dalle battute iniziali, con Monni che al 13′ va vicino al vantaggio e gli ospiti che rispondono immediatamente chiamando in causa Semprini, provvidenziale con un colpo di reni su Scanu. Al 16′ il vantaggio amaranto porta la firma di Giordani che, rimasto in posizione avanzata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riceve palla da Crescenzo a batte Camboni dal limite con una leggera deviazione di un difensore.

La reazione dei padroni di casa tarda ad arrivare e si manifesta in una verticalizzazione per Calaresu, anticipato dall'attento Semprini al 38′ e, anzi, è ancora il Trastevere a rendersi pericoloso prima della chiusura della frazione con Crescenzo che, servito da Milani, trova la risposta di Camboni, decisivo sulla mezza rovesciata del centrocampista. La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo, con il Trastevere a comandare le operazioni e costruire occasioni: pronti, via e Milani, chiama ancora in causa Camoni dopo un'azione solitaria partita dalla trequarti. L'estremo difensore sardo respinge e Crescenzo sbaglia il tap-in vincente. Al 49′ di nuovo Milani, stavolta partendo da sinistra, si accentra e calcia debolmente. Al terzo tentativo l'attaccante fa gol: Squerzanti premia la sovrapposizione di Cervoni, cross per Milani che raddoppia al 66′.

L’ultima fase di gara non regala particolari emozioni prima del novantesimo, quando il neo entrato Lo Porto appoggia in rete, di testa, un cross di Proia, lesto a recuperare una ribattuta corta della difesa su un corner calciato dallo stesso Proia. Il Trastevere passa il turno e si avvicina nel migliore dei modi alla prima uscita in campionato, in programma domenica a Notaresco.