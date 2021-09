Civitavecchia. Astorre: “Porto non può perdere questa occasione”

NewTuscia – ROMA – “Il Porto di Roma non può e non deve perdere l’opportunità di diventare Porto Core. Un ingresso fondamentale non solo per orgoglio, ma anche perché su 16 sistemi portuali italiani, almeno 14 hanno un porto qualificato Core”

Così in un comunicato il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio

“Con questo riconoscimento, inoltre, – prosegue – si avrebbe l’accesso a fondi in grado di garantire una crescita a tutto il nostro territorio, aumentando i livelli occupazionali. Non perdiamo questa occasione” conclude.