Black-out Vitorchiano, Grassotti: Bene interventi Enel, ma più collaborazione

Il sindaco: “Lavori grazie anche a nostre sollecitazioni, ma chiediamo un piano temporale certo”

NewTuscia – VITORCHIANO – “Enel Distribuzione ha risposto alla mia richiesta di chiarimento in merito ai recenti black-out verificatisi a Vitorchiano in località Paparano, che hanno creato un notevole disagio ai cittadini residenti per circa 100 utenze“. Lo annuncia il sindaco Ruggero Grassotti, riferendo inoltre che secondo l’azienda si sia trattato di “inconvenienti dovuti agli interventi che sta realizzando per rendere più efficiente la rete elettrica della zona, grazie anche alle sollecitazioni degli scorsi mesi da parte dell’amministrazione comunale, in seguito a episodi analoghi“.

“Una risposta sicuramente apprezzabile – aggiunge Grassotti – anche se ci risulta che gli ultimi blackout siano stati in tutto cinque e non tre, come sostiene Enel Distribuzione. Quindi, pur comprendendo l’assoluta necessità di effettuare questi lavori, chiediamo una maggiore puntualità e precisione nelle comunicazioni, un piano temporale certo degli interventi e una migliore collaborazione con l’amministrazione comunale e i cittadini, in modo tale da garantire l’informazione necessaria per organizzarsi in caso di prossimi ed eventuali distacchi programmati dell’energia elettrica, limitando i disagi e avere un quadro complessivo delle azioni in corso“.

COMUNE DI VITORCHIANO