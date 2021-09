Umberto Fusco “prende di petto” il problema dei blackout di Paparano e contatta E-distribuzione

NewTuscia – VITORCHIANO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Fatti e non Parole” con questo slogan il candidato al comune di Vitorchiano Umberto Fusco affronta i problemi della comunità vitorchianese, ma per Fusco non si tratta solo di uno slogan elettorale ma di un vero e proprio modus operandi; infatti, risale solo a poche ore fa la sua azione decisiva per risolvere definitivamente il problema dei blackout che da qualche tempo affliggono la zona del Paparano.

Per questo il Senatore ha personalmente contattato E-Distribuzione per chiedere chiarimenti sui disservizi e per mettere la parola fine definitivamente alla faccenda.

“Come esponente della lega e come uomo politico sono abituato ad agire invece che a parlare – ha spiegato il senatore – ed è proprio per questo motivo che ho contattato personalmente E-Distribuzione, bisognava capire dove stava il problema e risolverlo.”

Il colloquio ha prodotto i risultati sperati dal senatore, infatti i rappresentanti dell’azienda E-Distribuzione hanno inviato una risposta dove non solo hanno spiegato i motivi dei guasti ma sì sono anche impegnati a risolvere la situazione già dalla prossima settimana effettuando degli upgrade tecnici del sistema.

“Una risposta rapida e cortese – ha detto Fusco – L’azienda era già intervenuta nei giorni scorsi e ha programmato delle migliorie del sistema già dai prossimi giorni, in questo modo i residenti del Paparano non rimarranno più al buio.

Come dicevo – ha concluso – fatti e non parole.”

Di seguito il testo integrale della risposta di E-Distribuzione.

In riferimento agli articoli relativi ai disservizi nel comune di Vitorchiano nel periodo dal 17 al 19 settembre, si precisa che per 3 volte si è aperto un interruttore di bassa tensione che alimenta poco più di 100 clienti nel quartiere Paparano del comune di Vitorchiano. L’interruttore è stato richiuso dal personale di e-distribuzione, senza che si siano evidenziati componenti guasti. Gli orari e le durate delle disalimentazioni sono evidenziati nella tabella sotto riportata.

interruzione del 17/09/2021 dalle 20:07 alle 21:17 (durata 1:10)

interruzione del 19/09/2021 dalle 20:43 alle 21:39 (durata 00:56)

interruzione del 19/09/2021 dalle 22:52 alle 23:39 (durata 00:47)

Dopo le interruzioni sono stati eseguiti alcuni interventi per limitare il carico sulla linea di bassa tensione interessata e la stessa non è più scattata.

Nei prossimi giorni, procederemo con l’installare interruttori telecomandati nelle 2 cabine che alimentano il quartiere Paparano, condividendo con l’amministrazione il timing per la temporanea disalimentazione necessaria all’intervento. Con tali interventi il ripristino della tensione per eventi del tipo di quelli sopra descritti (senza localizzazione) avverrebbe in pochi minuti, senza l’intervento in campo del personale tecnico.

E-distribuzione è inoltre impegnata nella realizzazione di alcuni importanti investimenti finalizzati a migliorare la qualità del servizio nel Comune di Vitorchiano e in particolare:

– Sostituzione di un tratto di linea aerea di media tensione con cavo interrato e di un sezionatore nell’area interessata dal guasto di media tensione dell’8 dicembre 2020 (questo intervento sarà terminato nelle prossime 2 o 3 settimane – la ditta incaricata sta posizionando il cavo nelle tubazioni. Ovviamente per la messa in esercizio sarà necessaria una disalimentazione programmata da concordare con l’amministrazione comunale)

– Realizzazione di una richiusura in cavo interrato di media tensione al momento in attesa di autorizzazione provinciale (legge 42/90), per fornire la doppia alimentazione alla derivazione oggetto del guasto di dicembre 2020

– Sostituzione di un tratto di linea aerea con un conduttore di sezione maggiorata (in fase di progettazione)