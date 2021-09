Si suicida 70enne a via Monte Cengio a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Suicidio poco fa in via Monte Cengio, una traversa di via Santa Maria in Gradi.

Intorno alle 13.30 di oggi G. G., 70enne pensionato, si è lanciato (o è caduto accidentalmente, saranno gli inquirenti a stabilirlo) dal balcone dell’appartamento sito in via Monte Cengio.

Il corpo è stato ritrovato in via del Carnaro, la via vicina.



Sul posto una volante della Polizia di Viterbo per i rilievi del caso, una pattuglia della Polizia locale di Viterbo per provvedere alla viabilità, una squadra deii vigili del fuoco di Viterbo ed un’ambulanza del 118.

L’uomo è morto sul colpo.

Bisognerà capire se l’uomo abbia volontariamente voluto buttarsi o, ma sembra meno probabile, sia caduto per una disgrazia.