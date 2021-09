Comune di Viterbo. giornata del microchip gratuito

SABATO 2 OTTOBRE NEL CORTILE DI PALAZZO DEI PRIORI (PIAZZA DEL PLEBISCITO)

NewTuscia – VITERBO – Il consigliere delegato Perlorca: “Spero siano in molti ad approfittare di questa occasione. Evitiamo il canile e altri inutili traumi ai nostri amici a quattro zampe”

Sabato 2 ottobre, dalle ore 10 alle ore 19, all’interno del cortile di Palazzo dei Priori, la quinta giornata del microchip gratuito. Non è necessaria la prenotazione. A darne notizia è il consigliere comunale delegato alla tutela e al benessere degli animali Ombretta Perlorca, che spiega: “Spero siano tante le persone che approfitteranno di questa preziosa opportunità. Un cane senza microchip, se smarrito, finisce in canile. E potrebbe finire anche peggio. Un cane con microchip non correrà il rischio di non ritrovare più la propria famiglia. Evitiamo questi traumi ai nostri amici a quattro zampe. Il microchip è l’unico modo per rintracciare i proprietari che hanno smarrito il proprio cane. Tengo molto a questa importante iniziativa – ha sottolineato la delegata Perlorca -.

Un’iniziativa che ho portato avanti insieme allo Sportello diritti degli animali del Comune di Viterbo. Dopo aver individuato i fondi necessari, abbiamo potuto mettere in piedi questa preziosa giornata di impegno civico e animalista. Un ringraziamento particolare va al dottor Antonio Bullitta, medico responsabile del canile comunale, per la sua grande disponibilità e collaborazione. Per motivi organizzativi e amministrativi, legati al rispetto della destinazione dei fondi – precisa la delegata Perlorca – sarà possibile procedere all’inoculazione del microchip ai soli cani di proprietà di residenti nel territorio comunale, quindi Viterbo e frazioni. Tuteliamo i nostri amici a quattro zampe. Impegniamoci tutti per mettere un freno al drammatico fenomeno del randagismo”.