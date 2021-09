Vetralla, interventi sulle strade provinciali

NewTuscia – CURA DI VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo.

Questa mattina sono partiti gli interventi di asfaltatura in Via Sant’Angelo da parte della provincia. Altre strade, sempre di pertinenza provinciale, sono state completamente asfaltate in questi ultimi due anni a partire da Valle Calandrella, ulteriori interventi sono già in programma. Passione Civile 4.0 ringrazia la provincia per aver fatto seguito alla pianificazione stradale, frutto della fattiva collaborazione con il nostro Comune, una collaborazione totalmente assente 5 anni fa, prima del nostro insediamento.

Ricordiamo tutti purtroppo le pessime condizioni in cui versavano le nostre strade, sia quelle di pertinenza comunale che provinciale, a causa di una totale assenza di progettualità ed investimenti da parte delle precedenti amministrazioni. La viabilità in questi ultimi 5 anni è notevolmente migliorata grazie agli sforzi congiunti della attuale amministrazione, di cui Passione Civile 4.0 è parte attiva e degli organi provinciali.

Passione Civile 4.0 Sandro Costantini sindaco