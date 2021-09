Tornano gli appuntamenti con i Falisci

Al via la sesta videoconferenza organizzata per la serie di incontri dedicati all’antichità falisco-etrusca, attraverso un percorso di passeggiate virtuali

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Dopo la pausa estiva, dal mese di settembre riprende il ciclo di videoconferenze “Alle 6 di sera a Falerii”, organizzate dal comune di Civita Castellana in collaborazione con il dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma e il Museo archeologico dell’Agro Falisco (Direzione Regionale Musei Lazio). Ancora e fino a fine anno, per un venerdi al mese alle ore 18,00, sarà possibile “incontrarsi” collegandosi ad un’aula virtuale e seguire comodamente, da ovunque ci si trovi, gli incontri narrativi e illustrativi. Il prossimo appuntamento, che precederà quello autunnale del 15 ottobre, è previsto per venerdi 24 settembre, con un incontro dal titolo “Con gli occhi e le mani degli artigiani”, volto a presentare le ricerche più aggiornate sul ricchissimo artigianato artistico dell’antica Falerii. Si presenta come la prosecuzione di quanto anticipato nei mesi precedenti, tra febbraio e giugno, con gli appuntamenti di “Passeggiando in una città preromana” che hanno ben illustrato la struttura e gestione della città antica (conferenze tuttora liberamente fruibili sul canale YouTube istituzionale del Comune di Civita Castellana: https://www.youtube.com/channel/UCKDKkpNT3my9vrxZA8MFVsg).

Ad inaugurare questo nuovo ciclo post-estivo, la conferenza “Artigiani in città”, di Laura M. Michetti (professore associato di Etruscologia presso la Sapienza Università di Roma, dirigente di missioni archeologiche dell’Insegnamento le cui ricerche sull’Agro falisco si sono concentrate sulle necropoli di Corchiano e sulle produzioni ceramiche). L’immagine che ci viene restituita dall’analisi della cultura materiale di questo periodo è quella di un universo artigianale particolarmente attivo, che fa propri e rielabora stimoli che vengono anche da ambiti territoriali mediterranei (greci e magnogreci in particolare).

Per collegarsi alla conferenza, che si terrà come sempre su piattaforma Meet, è necessario prenotarsi all’indirizzo faleriimail@gmail.com.