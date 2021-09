Elezioni Montefiascone: Fabio Notazio racconta alcune proposte per la città in materia di giovani e società.

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Riceviamo e pubblichiamo.

Il candidato alla carica di consigliere al Comune di Montefiascone Fabio Notazio racconta alcune proposte per la città in materia di giovani e società. Dalle famiglie, alla terza età, dal lavoro, allo sport, passando per l’assistenza sociosanitaria.

“Immagino corsi regionali gratuiti per avviare il futuro professionale dei ragazzi di Montefiascone, dare loro una possibilità di realizzarsi o di iniziare un percorso concreto; immagino i giovani montefiasconesi lavorare nelle nuove strutture che creeremo investendo in cultura e turismo, dai musei, alle mostre, dalle strutture ricettive, ai festival. Immagino un’assistenza socio-sanitaria per i cittadini che copra tutto il territorio, un servizio di baby sitter comunale e un nuovo asilo nido da realizzare in collaborazione con i privati e anche l’istituzione della Giornata della Famiglia, con giochi, incontri e momenti di riflessione per saldare la nostra comunità. Immagino un centro sportivo degno di questo nome che dal tennis, al padel, dalla corsa, al beach volley, sia ricco di attività e non tristemente morto come oggi. Immagino corsi comunali che parlino la lingua dei giovani, per la produzione musicale, il videomaking, il social media management e la streetart. E ancora immagino giornate dedicate alla salute e alla prevenzione, e di seguito una nuova vita per il centro anziani, potenziando le attività che lo riguardano, come lezioni di ginnastica e corsi di computer per la terza età. Cultura, turismo e società sono parte della stessa strada. Ora tocca ai cittadini fare una scelta che significhi assunzione di responsabilità, perché tutto questo non sia chiacchiera da campagna elettorale. Personalmente, non ne posso più di vedere Montefiascone rimanere indietro, in tutto, chiusa in stupide guerrette, egoismi e in un medioevo che non le fa onore, come quello che ha generato la sua storia. Io sono pronto, noi siamo pronti. Lo vedrete. La Bellezza di Montefiascone deve diventare ricchezza, umana ed economica”

Fabio Notazio

Candidato per la lista “Insieme – Danti sindaco” alle elezioni amministrative di Montefiascone 2021