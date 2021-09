‘Conosciamo La Frasca’, visita ad un monumento naturale di Civitavecchia

Botti: “Facciamo conoscere una testimonianza meravigliosa”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. L’associazione Ambiente Mare Italia (Ami) ha inaugurato oggi la nuova delegazione territoriale di Civitavecchia – Tarquinia e ha scelto di celebrare questo evento con una passeggiata archeologica-naturalistica alla scoperta del monumento naturale La Frasca, polmone verde di Civitavecchia e raro esempio di biodiversità.

“Desideriamo far conoscere questa meravigliosa e originale testimonianza del passato ai nostri soci, amici e ai cittadini di Civitavecchia e di Tarquinia- commenta Alessandro Botti, Presidente di Ambiente Mare Italia- per poter meglio ammirare le bellezze dell’area con il suo incantevole antico porto di Columna e i suggestivi resti della mansio romana”.

L’organizzazione della passeggiata alla scoperta della località della Frasca, riconosciuta monumento naturale dalla Regione Lazio, è stata resa possibile grazie all’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale e al nullaosta della Direzione Ambiente della Regione Lazio.

La visita, alla quale ha partecipato un nutrito gruppo di persone, ha dato la possibilità ai presenti di ammirare, grazie all’archeologa e volontaria Ami, Marina Marcelli, il sito archeologico della Frasca e i resti dell’antico porto di Columna, un insediamento portuale romano ubicato su un preesistente abitato preistorico sottoposto a vincolo archeologico.

La giornata è proseguita grazie alla collaborazione delle associazioni locali come la Lipu, Bioma e Forum Ambientalista, con una passeggiata naturalistica per conoscere la ricchezza di biodiversità di questo meraviglioso tratto costiero.

“Nonostante la presenza di forti realtà industriali sulla costa nord del Lazio”- interviene Ivana Puleo, responsabile per Ami della delegazione territoriale Civitavecchia – Tarquinia- un coriandolo verde mantiene la sua posizione, ma per sopravvivere ha bisogno dell’aiuto di tutti: istituzioni, associazioni e cittadini. Come già fanno costantemente le associazioni, come la Lipu, Bioma e il Forum Ambientalista, anche noi, con la delegazione Civitavecchia – Tarquinia di Ami, lavoreremo insieme a loro e a tutte le realtà del territorio per valorizzare e far conoscere a tutti le meraviglie di questa terra”.

“Scoprire la storia, la cultura, vivere e passeggiare per conoscere tutti gli aspetti paesaggistici e naturalistici del nostro Paese è uno dei nostri obiettivi. Oggi abbiamo potuto riscoprire insieme i tesori nascosti de La Frasca. Ringraziamo tutte le istituzioni, le associazioni e i cittadini che ci hanno accompagnati in questa nostra prima avventura alla scoperta del territorio di Civitavecchia e Tarquinia”, aggiunge Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia (Ami).

Al termine della passeggiata è intervenuto anche Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia. “Questo posto incantevole- sottolinea- ha bisogno ancora di maggiore attenzione. La possibilità di dare un senso di riqualificazione la stiamo sviluppando attraverso un progetto, arrivato quasi a buon fine, che consentirà non solo di riqualificare il posto ma anche di poter vedere dal vivo le cose meravigliose che ci sono soprattutto sotto il profilo archeologico”.

La Frasca va riqualificata

“Il progetto è in dirittura d’arrivo”

“La Frasca è un posto meraviglioso ma va riqualificato maggiormente. Miglioreremo quest’area grazie a un progetto di riqualificazione, in dirittura d’arrivo, che consentirà ai cittadini e ai visitatori di ammirare dal vivo le meraviglie presenti all’interno di questo monumento naturale”. A dirlo è Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia, a margine della passeggiata archeologica – naturalistica alla scoperta del monumento naturale La Frasca di Civitavecchia, organizzata dall’associazione Ambiente Mare Italia (Ami), in un’intervista.

“Il Comune- spiega- assieme agli altri enti e alle associazioni dovrà fare un grande lavoro per valorizzare un luogo che è ormai punto di riferimento per i cittadini di Civitavecchia. La nostra Amministrazione terrà sempre la porta aperta alle associazioni che si battono ogni giorno per la tutela del nostro territorio”.

Botti (Ami): obiettivo è far rivivere La Frasca

“Ogni fine settimana cureremo un luogo diverso”

“Il nostro obiettivo è quello di far rivivere i luoghi del Paese che sono poco conosciuti e valorizzati. La Frasca ne è l’esempio. È un posto che ha tantissimi pregi: il mare, la biodiversità, il verde e presenta al suo interno anche reperti archeologici di età romana dal valore inestimabile. Ecco perché Ami organizzerà ogni fine settimana escursioni naturalistiche in diverse aree del Paese , facendole rinascere, dando così la possibilità ai cittadini di poterle ammirare in modo più consapevole”. Così Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia (Ami), in occasione della passeggiata archeologica – naturalistica alla scoperta del monumento naturale La Frasca di Civitavecchia, tenutasi questa mattina.

“Da molti anni- sostiene- ci occupiamo di natura e cultura, proponendo percorsi naturalistici ed escursioni. Questo è un modo per far rinascere monumenti che spesso risultano essere poco curati”.

“Ami non è solo Civitavecchia. A Milano, a Pescara, a Firenze e in altre città italiane ogni fine settimana curiamo una Frasca diversa. Questi siamo noi. Se lo conosci lo ami, se lo ami lo proteggi”, conclude Botti.