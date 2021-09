Carabinieri. Cambio al vetrice della compagnia di Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE – Pronto a proseguire il lavoro del suo predecessore, il capitano Antonio Moramarco si appresta a prendere il comando della stazione dei carabinieri di Ronciglione, succedendo al tenente colonnello Alfredo Tammelleo, chiamato a ricoprire un nuovo incarico a Roma, presso lo stato maggiore della marina militare: un incarico di comando nella struttura di sicurezza.

Questa mattina il passaggio di consegne alla presenza di Andrea Antonazzo, comandante provinciale dell’Arma di Viterbo, nella caserma del capoluogo in via De Lellis.

Il capitano Moramarco, nato a Matera, ha 44 anni, in precedenza è stato comandante del nucleo operativo e radiomobile di Chieti e della compagnia di Atessa. E’ sposato con una ufficiale dei carabinieri e ha due figli.

“Proseguirò lungo la linea già tracciata dal mio predecessore. Il comando della compagnia affidatami è per me una gradita prosecuzione della mia carriera professionale. Cercherò di mettere a frutto tutta l’esperienza maturata in questi anni di servizio e garantisco la massima collaborazione nei confronti dei cittadini, dell’amministrazioni e dei colleghi”.