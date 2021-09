Alla Emma Villas Aubay Siena il quinto Trofeo PM&B

NewTuscia – TUSCANIA – Superando Kemas Lamipel Santa Croce e Maury’s Com Cavi Tuscania l’Emma Villas Aubay Siena si aggiudica il Trofeo PM&B, tradizionale appuntamento pre-season che si gioca a Tuscania, giunto quest’anno alla sua quinta edizione.

Un torneo davvero “spettacolare” non fosse altro che per tutti gli incontri è stato necessario ricorrere al tie-break, con le squadre impegnate a sfidarsi punto a punto per la gioia dei tifosi tornati ad occupare, seppur al 35% della capienza, gli spalti del Palazzetto dell’Olivo.

“Le due gare che abbiamo disputato sono state giocate già con un alto tasso di agonismo da entrambe le squadre e un buon ritmo -è il commento del coach bianco azzurro Sandro Passaro. Mi è piaciuta l’intensità che ci abbiamo messo e chiunque è entrato ha dato un impatto positivo nelle gare. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare in particolar modo su alcuni aspetti abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Sono passate quattro settimane dall’inizio e lo spirito che hanno questi ragazzi in palestra è quello giusto. In settimana avremo altri due test uno a Santa Croce e l’altro a Foligno in un triangolare, per continuare a crescere e trovare soluzioni”.

Per la cronaca, MVP dell’incontro è stato scelto l’ex Giuseppe Ottaviani che ha ricevuto il premio dalle mani di Roberto Brizi della PM&B, sponsor del torneo e concessionaria John Deere per Viterbo, Terni, Rieti, Roma Nord, Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Grosseto, Livorno, Pisa, Massa Carrara e Lucca.

Presenti all’evento il presidente di Fipav Lazio Andrea Burlandi, accompagnato da quello di Fipav Viterbo Roberto Centini e da Marina Pergolesi, consigliere regionale Fipav.

La Maury’s Com Cavi Tuscania sarà di nuovo in campo mercoledì 22 in casa della Kemas Lamipel S. Croce, e sabato 25 a Foligno per prender parte ad un triangolare con Inter Volley Foligno e Videx Grottazzolina.

Maury’s Com Cavi Tuscania – Kemas Lamipel Santa Croce 2-1 (20-25, 27-25, 15-13)

Emma Villas Aubay Siena – Kemas Lamipel Santa Croce 2-1 (26-24, 21-25, 16-14)

Maury’s Com Cavi Tuscania – Emma Villas Aubay Siena 1-2 (17-25, 25-21, 11-15)