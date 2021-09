Il Monterosi sfiora in colpaccio a Potenza 1-1 raggiunto in zona Cesarini

Maurizio Fiorani

NewTuscia – POTENZA – Un Monterosi ben messo in campo ha sfiorato il colpaccio esterno sul campo del Potenza. Dopo un match ben giocato dai biancorossi Viterbesi, che hanno impensierito più volte l’estremo difensore lucano, sono riusciti a passare in vantaggio con un difensore ex gialloblù Mbende. Ma nel finale un colpo di testa di Coccia servito da Costa Ferreira ha permesso ai rossoblù del Potenza di pervenire in extremis al pareggio.

Passiamo alle formazioni delle due squadre

POTENZA: Marcone, Matino, Cargnelutti, Gigli, Coccia, Zampa, Ricci, Sepe, Zenuni, Benegas, Salvemini.

A disposizione di Mr. Fabio Gallo: Greco, Petriccione, Vecchi, Orazzo, Sandri, Costa Ferreira, Bachlet, Migno, Bruzzo, Volpe, Zagaria, Guaita.

MONTEROSI: Borghetto, Tartaglia, Piroli, Rocchi, Adamo, Di Paoloantonio, Polito, Buono, Cancellieri, Polidori, Costantino.

A disposizione di Mr. David D’Antoni: Alia, Franchini, Ferri Marini, Parlati, Nasini, Sdaugui, Mbende, Buglio, Caon

Arbitro: Signor Kevin Bonacina di Bergamo

Assistenti: Signori Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore ed Emanuele Renzullo di Torre del Greco

Quarto Uomo: Lucio Felice Angelillo di Nola

CRONACA DELLA PARTITA

Il Monterosi parte con un modulo 3-4-1-2, i biancorossi sono ben messi in campo e non soffrono più di tanto la formazione di casa.

Al 29° il Monterosi si rende pericoloso in attacco con Cancellieri che servito da Polidori impegna il portiere del Potenza Marcone ad un difficile intervento.

Al 33° Monterosi pericoloso con un colpo di testa di Polito, ma il portiere Marcone manda sopra la traversa.

Al 35° ancora i biancorossi in evidenza in attacco con Rocchi, il portiere del Potenza, impegnato in un difficile intervento.

La prima frazione di gioco è terminata sul risultato di 0-0 con il Monterosi comunque pericoloso in contropiede.

Nella ripresa al 16° esce Tartaglia; al suo posto entra Mbende,

Il Potenza macina gioco ed impegna il portiere biancorosso del Monterosi Borghetto ad un difficile intervento.

Nel Finale la partita si accende all’88°, il Monterosi passa in vantaggio con Mbende, che di testa mette in rete il pallone su cross di Di Paolantonio.

Al 90° il Potenza perviene con Coccia che di testa mette in rete il pallone su cross di Costa Ferreira.

La partita finisce sul risultato di 1-1 con il grosso rammarico di non aver fatto il colpo a Potenza.

RISULTATI DELLA 4° GIORNATA D’ANDATA

JUVE STABIA-CAMPOBASSO 0-0

CATANIA-BARI 1-2

LATINA-FOGGIA 1-1

MESSINA-V.FRANCAVILLA 1-0

PAGANESE-TARANTO 2-1

PALERMO-CATANZARO 0-0

POTENZA-MONTEROSI 1-1

TURRIS-PICERNO 0-1

F.ANDRIA-VIBONESE 1-1

MONOPOLI-AVELLINO LUNEDI SERA ORE 21,00

CLASSIFICA

BARI 10

MONOPOLI 9

PAGANESE 7

TARANTO 7

CATANZARO 6

V.FRANCAVILLA 6

JUVE STABIA 6

PALERMO 5

FOGGIA 5

LATINA 5

CAMPOBASSO 5

PICERNO 5

TURRIS 4

AVELLINO 3

POTENZA 3

CATANIA 3

FIDELIS ANDRIA 2

VIBONESE 2

MONTEROSI 2

PROSSIMO TURNO

AVELLINO-POTENZA

PICERNO-MESSINA

BARI-PAGANESE

CAMPOBASSO-FIDELIS ANDRIA

FOGGIA-JUVE STABIA

MONTEROSI-PALERMO

TARANTO-LATINA

VIBONESE-TURRIS

VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI

CATANZARO-CATANIA