Vitorchiano, Umberto Fusco: “Vitorchiano deve avere un campo sportivo degno di questo nome”

NewTuscia – VITORCHIANO – Riceviamo e pubblichiamo.

Il candidato sindaco Umberto Fusco ribadisce con forza uno dei punti cardinali della sua campagna elettorale e punta il dito sul campo sportivo ormai da anni fatiscente.



"Non è possibile che nel 2021 si possa tenere in questo stato un campo da calcio – spiega Fusco – erba secca alta e cumuli di terra dappertutto, anche gli spalti sono invasi dalla vegetazione e tutta la struttura è chiaramente fatiscente, bisogna fare un intervento radicale per restituire ai vitorchianesi un posto dove fare sport in sicurezza perché l' attività fisica è importantissima per tutti, specialmente per garantire un corretto sviluppo psico fisico per i giovani."



Fusco ha le idee chiare anche su quelli che ritiene i punti fondamentali per fare un restyling completo della struttura. “Se avrò la fiducia degli elettori faremo degli interventi radicali per cambiare volto allo stadio – sottolinea il candidato – un manto in erba sintetica e infrastrutture nuove, compresi gli spogliatoi, sono la base per dare ai residenti un vero campo sportivo.”



Nel progetto del candidato sindaco non sono previste solo le strutture ma anche le iniziative per la rinascita sportiva di Vitorchiano.



“Logicamente il solo campo non basta – ribadisce Fusco – bisognerà mettere in campo una serie di iniziative per stimolare la crescita di società sportive e magari scuole calcio per i più piccoli, proprio perché sport e attività fisica sono le basi per uno sviluppo corretto dei giovani.”

Ovviamente – ha concluso – il passo successivo potrebbe essere quello di costituire una squadra locale per giocare nelle categorie inferiori.”