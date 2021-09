Grotte di Castro, al triangolare di calcio Memorial Mario Tysserand vince la solidarietà

Al triangolare di calcio, che si è svolto 12 settembre allo stadio comunale di Grotte di Castro, oltre 250 spettatori sugli spalti. Il ricavato dell’evento devoluto all’associazione Matyss78

NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – Tre squadre di calcio. Oltre 250 spettatori sugli spalti. Tutti uniti per ricordare Mario Tysserand e sostenere l’associazione Matyss78 che ha l’obiettivo di acquistare defibrillatori da mettere a disposizione dei centri sportivi della Tuscia. È stato un successo la prima edizione del triangolare Memorial Mario Tysserand, che ha visto scendere sul campo sportivo comunale di Grotte di Castro l’Asd Gradoli, l’Adc Grotte di Castro e l’Ac Proceno. A vincere sono stati lo sport e la solidarietà.

“Un binomio perfetto per ricordare Mario e sostenere la nostra onlus – afferma la presidente dell’associazione Matyss78 Silvia Marcacci -. La partecipazione del pubblico, sentita e calorosa, è andata oltre le nostre aspettative. Ci credevamo, ma vedere una speranza trasformarsi in realtà è stato molto bello. Il ricavato dell’evento è interamente devoluto per la raccolta dei fondi necessari all’acquisto dei defibrillatori”. Prima del triangolare, vinto dall’ADC Grotte di Castro, la cerimonia di apertura con un intenso momento dedicato a Mario Tysserand e a cosa significasse per lui il pallone. Sulle note della canzone “Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore”, i giocatori hanno lanciato verso il cielo tanti palloncini bianchi.

“Poi sono state partite vere, agonisticamente combattute – aggiunge la presidente Marcacci -. L’Asd Gradoli è arrivata seconda, l’Ac Proceno terza. Al termine del memorial ho consegnato al vicesindaco di Grotte di Castro Riccardo Rossi il primo defibrillatore comprato dall’associazione. Ringrazio il vicesindaco Rossi e il Comune, per aver deciso di coprire le spese di un corso Blsd rivolto ai commercianti del quartiere, dove sarà posizionato il dispositivo salvavita. Un ottimo inizio con la speranza di ampliare l’iniziativa di formazione a più cittadini possibili”.